Sutherland a ajouté les capacités avancées de détection et de réponse aux menaces de IBM Security QRadar Suite à ses processus et outils de sécurité existants.



Sutherland utilise des solutions QRadar pour effectuer une analyse en temps réel des données de journalisation, du trafic réseau et des événements de sécurité et appliquer la détection d’anomalies basée sur l’IA, l’analyse du comportement de l’utilisateur (UBA) et l’analyse prédictive pour identifier les attaques zero-day et d’autres menaces sophistiquées que l’approche traditionnelle basée sur des règles pourrait manquer. Les analystes de l’entreprise utilisent également la solution pour interroger et découvrir les données à la recherche de menaces et d’indicateurs de compromission, ce qui rend la sécurité plus proactive.



Sutherland utilise particulièrement le composant IBM Security QRadar SIEM, qui a aidé l’entreprise à établir un écosystème de sécurité unifié. Les analystes utilisent QRadar SIEM pour collecter et mettre en corrélation des données provenant de diverses sources dans l’environnement informatique afin d’obtenir une vision globale des événements de sécurité. Et ils l’intègrent à divers flux de renseignements sur les menaces, soutenant ainsi une défense proactive.



Sutherland utilise également QRadar Suite pour offrir une sécurité personnalisée en adaptant de manière flexible les règles, les alertes et les rapports aux besoins de sécurité et aux exigences de conformité spécifiques des organisations.