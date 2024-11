La sécurité des données est au cœur de toute transaction commerciale. Depuis des décennies, les entreprises s’appuient sur la cryptographie et les méthodes de chiffrement standard pour protéger leurs données, leurs applications et leurs points de terminaison. Les algorithmes de chiffrement traditionnels qui prendraient des siècles à être percés à l’aide d’ordinateurs classiques peuvent l’être en quelques heures grâce à l’informatique quantique. Avec les progrès de cette dernière, toutes les informations sensibles sécurisées par les normes et pratiques de chiffrement actuelles risquent d’être vulnérables.

IBM, qui a développé deux normes cryptographiques post-quantiques récemment publiées par le NIST en collaboration avec des partenaires industriels, est un leader dans le domaine de la sécurité quantique. Disponible sur IBM Guardium Data Security Center, IBM Guardium Quantum Safe surveille, découvre et hiérarchise les vulnérabilités cryptographiques pour aider à protéger vos données contre les risques conventionnels et quantiques.