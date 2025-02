Qu’est-ce que la détection et la réponse aux menaces liées aux données (DDR) ?

La détection et réponse aux menaces sur les données (DDR) consiste à surveiller en permanence et en temps réel les journaux d’activité des données, afin d’identifier et d’isoler les incidents de sécurité dès qu’ils se produisent.

En suivant les flux de données et les interactions entre plusieurs plateformes cloud, la DDR s’appuie sur la traçabilité des données pour surveiller les menaces potentielles. La traçabilité des données indique la provenance, le parcours, la destination et la transformation des différents types de données. Ces informations aident la DDR à savoir si et quand des données sensibles peuvent être en danger, par exemple si des données sont transférées vers un système imprévu ou modifiées de manière inattendue.