Qu'est-ce que le stockage de données ?

La mémoire des ordinateurs et le stockage local ne répondent pas toujours aux besoins en matière de stockage, de protection, d’accès, de vitesse et de performance. C’est pourquoi la plupart des entreprises se tournent vers le storage area network (SAN), en plus de leur système de stockage en réseau (NAS), pour répondre aux exigences de leurs applications.

Parfois appelé « le réseau derrière les serveurs », un storage area network (SAN) est un réseau spécialisé à haut débit qui relie serveurs et périphériques de stockage. Il s’agit d’une infrastructure de communication qui assure des connexions physiques en permettant aux dispositifs « point-à-point » de créer un pont sur le réseau, grâce à des éléments interconnectés comme les commutateurs et les directeurs.

Le SAN peut également être considéré comme une extension du bus de stockage. Avec ce dernier, les périphériques de stockage et les serveurs se connectent entre eux par le biais d’éléments similaires, comme les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN). Le SAN comprend également une couche de gestion qui organise les connexions, les éléments de stockage et les systèmes informatiques. Cette couche garantit un transfert de données sécurisé et efficace.

Auparavant, le nombre de périphériques de stockage pouvant être connectés à un serveur était limité. Le SAN permet une mise en réseau flexible, grâce à laquelle un ou plusieurs serveurs hétérogènes répartis sur plusieurs centres de données partagent le même utilitaire de stockage. Avec le SAN, plus besoin de la connexion dédiée traditionnelle entre un serveur et un système de stockage. Ce n’est plus non plus le serveur qui possède et gère les périphériques de stockage. Un réseau peut désormais inclure de nombreux périphériques de stockage tels que les disques, les bandes magnétiques et les supports de stockage optique, et l’utilitaire de stockage peut être situé à distance des serveurs qu’il utilise.