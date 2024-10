Qu’est-ce que le stockage défini par logiciel (SDS) ?

En effet, le SDS résume les ressources de stockage disponibles au sein de l'environnement de stockage étendu d'une organisation sur différents types de périphériques et de systèmes de stockage. Alors que les systèmes de stockage en réseau (NAS) ou de réseau de stockage (SAN) traditionnels dépendent souvent de matériel propriétaire ou de logiciels spécifiques au fournisseur, les solutions SDS utilisent généralement du matériel grand public, tel que tout x86 server, et peuvent unifier des systèmes autrement incompatibles.

Grâce à l'abstraction, le SDS permet un approvisionnement basé sur des règles et une gestion dynamique des ressources de stockage, indépendamment du matériel de stockage utilisé. Il utilise la virtualisation pour créer un pool unifié de ressources de stockage qui peuvent être allouées dynamiquement soit automatiquement, soit manuellement via une interface de tableau de bord logicielle.

En règle générale, l'infrastructure traditionnelle de stockage des données est composée de divers éléments de matériel de stockage, chacun étant géré par un logiciel propriétaire. Cette approche se traduit souvent par une structure rigide liée à des systèmes de fournisseurs ou de fabricants peu flexibles, ce qui rend plus difficiles la maintenance, la migration des données et l'expansion. La fragmentation des données et la visibilité réduite des données deviennent également des problèmes plus importants, car les techniques de stockage traditionnelles contribuent à l'augmentation des silos de données et à la complexité des systèmes.

Le SDS évite aux organisations de s’appuyer sur une infrastructure propriétaire et leur offre la liberté de choisir les fournisseurs et le matériel le mieux adaptés à leurs besoins. Le stockage abstrait offre également une meilleure flexibilité, une plus grande efficacité et une évolutivité plus rapide, avec la possibilité de faire évoluer des ressources de stockage spécifiques indépendamment des autres composants du centre de données, tels que les ressources de calcul et de réseau.