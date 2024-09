• Stockage à connexion directe (DAS) : contrairement à un système NAS, une solution DAS est un périphérique de stockage qui n’est pas connecté à un réseau. Au lieu de cela, il est généralement attaché à un ordinateur. Cependant, il peut également être connecté à un disque externe via un câble USB ou Thunderbolt, bien que ce ne soit pas aussi courant. Bien que les solutions DAS soient peu coûteuses et faciles à configurer, leur capacité d’évolutivité est limitée. Étant donné que le stockage n’est pas accessible via un réseau, l’accès aux fichiers est limité au nombre de ports externes disponibles. De plus, les systèmes DAS peuvent devenir plus coûteux à sauvegarder à mesure que les entreprises grandissent.

• Storage area networks (SAN) : les systèmes SAN diffèrent des NAS dans la mesure où ils fournissent un stockage par blocs plutôt que par fichier. Les systèmes SAN se distinguent également par leur utilisation de réseaux à haut débit, comme Fibre Channel, pour fournir un accès aux données à l’unité de stockage. De plus, alors que le NAS utilise un seul périphérique composé de conteneurs de stockage redondants ou d’une baie redondante de disques indépendants (RAID), le stockage SAN utilise un réseau de périphériques, qui comprend le stockage SSD et flash, le stockage dans le cloud, etc. Les systèmes SAN sont également davantage associés aux workloads transactionnelles structurées, tandis que les déploiements NAS sont davantage utilisés pour les workloads non structurées. Enfin, les configurations SAN peuvent être plus coûteuses et plus complexes à mettre en place.