Qu'est-ce qu'un solid state drive ?

Chaque puce de mémoire flash NAND se compose d’une matrice de blocs, également appelée grille, et dans chaque bloc se trouve une matrice de cellules de mémoire, appelées pages ou secteurs. Le nombre de bits stockés dans chaque cellule peut varier. Celles-ci sont généralement classées soit comme des cellules à un seul bit (c’est-à-dire « Single Level Cells » ou « SLC »), soit comme des cellules à deux et trois bits (c’est-à-dire « Multi-Level Cells/MLC » et « Triple-Level Cells/TLC »), soit comme des cellules quadri-bits (« QLC »). Chaque type de cellule a également ses forces et ses faiblesses. Alors que les SLC sont connues pour leur fiabilité, leurs vitesses élevées et leurs prix, les QLC ont l’avantage d’être plus abordables. Chaque grille peut stocker entre 256 Ko et 4 Mo. L’unité centrale de traitement (CPU) joue le rôle de contrôleur pour toutes les tâches de lecture ou d’écriture dans la mémoire. Sa taille et sa faible consommation en font la solution idéale pour les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.

Les SSD tentent d’imiter les disques durs en utilisant une mémoire solide non volatile, mais ils sont beaucoup plus rapides que le disque dur ou la disquette traditionnels. Les disques durs ont une latence et un temps d’accès inhérents causés par des retards mécaniques dans la rotation du plateau et le mouvement de la tête de lecture/écriture. Comme les disques SSD n’ont pas de pièces mobiles, la latence et le temps d’accès et de stockage des données sont considérablement réduits.

Selon Gartner (lien externe à ibm.com), les SSD sont en train de devenir la plateforme de stockage de choix pour prendre en charge les workloads de données structurées, alimentées par l’innovation autour de la technologie flash NAND et de la mémoire de classe stockage (SCM). D’après Gartner, d’ici 2025, plus de 40 % de toutes les activités d’administration et de support du stockage informatique sur site seront remplacées par un stockage géré en tant que service, contre moins de 5 % en 2021.