Qu’est-ce qu’un bureau virtuel ?

Les bureaux virtuels relèvent de deux catégories, selon qu’ils sont conçus pour stocker des informations de manière continue ou pas : les bureaux persistants et les bureaux non persistants.

Les bureaux non persistants sont des espaces de travail conçus pour être utilisés pendant une période indéfinie avant d’être définitivement supprimés. Un bureau non persistant sert de poste de travail temporaire avant d’être entièrement réinitialisé pour le prochain utilisateur, qui hérite alors d’une « ardoise propre » pour travailler.

sont des espaces de travail conçus pour être utilisés pendant une période indéfinie avant d’être définitivement supprimés. Un bureau non persistant sert de poste de travail temporaire avant d’être entièrement réinitialisé pour le prochain utilisateur, qui hérite alors d’une « ardoise propre » pour travailler. Les bureaux persistants sont utilisés lorsqu’une plus grande permanence est nécessaire. Ils sont configurés pour l’utilisation d’une personne en particulier, et chaque action effectuée par cette personne sur un bureau persistant est enregistrée. Lorsque cet utilisateur revient sur le bureau persistant, toutes ses modifications antérieures demeurent intactes. Les bureaux persistants conviennent mieux aux projets qui nécessitent une interaction continue.

Un bureau persistant offre une expérience sur mesure, car l’utilisateur peut le personnaliser avec ses propres données, applications et imagerie visuelle. Les bureaux virtuels non persistants ont un style plus générique et partagent la même image de bureau.

D’un point de vue administratif, les bureaux persistants et non persistants présentent des différences dans la manière de les gérer. Les bureaux persistants nécessitent plus d’espace de stockage en raison de la quantité de personnalisation et de données à conserver pour que l’utilisateur bénéficie d’une expérience personnalisée chaque fois qu’il accède au bureau virtuel.

Et comme un bureau virtuel persistant est destiné à être utilisé au fil du temps, les administrateurs doivent également effectuer des mises à jour logicielles régulières pour ces postes de travail et déterminer comment gérer le stockage supplémentaire des workloads enregistrés.

Pour des raisons pratiques, dans de nombreux cas d’utilisation, les bureaux non persistants sont souvent considérés comme l’option la plus attractive pour les entreprises.