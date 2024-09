Parfois désigné comme le réseau derrière les serveurs, un SAN comprend une infrastructure de communication qui fournit des connexions physiques et permet à un appareil « any-to-any » de créer un pont sur le réseau via des éléments interconnectés comme des commutateurs et des directeurs. Le SAN peut également être considéré comme une extension du concept de bus de stockage. Les périphériques de stockage et les serveurs se connectent entre eux via des éléments similaires, tels que les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN). Un SAN comprend également une couche de gestion qui organise les connexions, les éléments de stockage et les systèmes informatiques, ce qui favorise des transferts de données robustes.

Les SAN d’aujourd’hui offrent de nouvelles méthodes de rattachement du stockage aux serveurs, pour une haute disponibilité et des performances améliorées. Ils connectent les baies de stockage et les bibliothèques de bandes partagées à plusieurs serveurs utilisés par des clusters pour le basculement. De plus, ils peuvent contourner les goulots d’étranglement traditionnels du trafic réseau, facilitant ainsi les transferts de données directs à haut débit entre les serveurs et les périphériques de stockage, de trois manières :