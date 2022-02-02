Les solid state drives fonctionnent grâce à des circuits électroniques qui stockent et récupèrent les données. Les données sont stockées dans des blocs, lesquels ne peuvent être écrits qu’une seule fois en totalité. Pour que les données séquentielles restent groupées et les temps de réponse réduits, le bloc doit être entièrement effacé et réécrit dans un autre bloc. Malheureusement, les blocs ne sont pas durables et s’endommagent au fur et à mesure des effacements. L’écriture/effacement est la cause principale de l’usure d’un SSD, raison pour laquelle la plupart sont équipés d’une technologie intégrée de « wear-leveling », qui distribue uniformément l’écriture sur les cellules afin de prolonger la durée de vie du dispositif.

Certains des circuits électroniques des SSD sont de la mémoire flash NAND (porte logique « Not AND ») composée de transistors à NAND non volatile. Les transistors à NAND non volatile stockent les données sous forme de charges électriques dans des semi-conducteurs disposés sur des puces de silicium, elles-mêmes assemblées, voire empilées, sur des circuits imprimés. Ces piles sont appelées 3D NAND et offrent une capacité de stockage bien plus élevée grâce à la superposition des cellules mémoire. Les cellules à un seul niveau (SLC, Single-Level Cell) sont la technologie SSD la plus coûteuse, mais aussi la plus durable. De ce fait, ajouter un bit d’espace de stockage supplémentaire par cellule réduit les coûts, et chaque bit supplémentaire stocké est désigné par un acronyme différent : MLC (Multi-Level Cell),TLC (Triple-Level Cell),QLC (Quad-Level Cell).

Les contrôleurs gèrent l’ensemble des cellules de mémoire flash : ils leur indiquent quelle mémoire lire ou modifier, assurent la distribution homogène des données et effectuent la récupération de mémoire (garbage collection).

Selon leur format, les SSD adoptent des pratiques spécifiques, comme mettre en cache les données demandées pour des temps de réponse plus rapides, à la manière des modules de RAM. Cette mise en cache est bien plus efficace que celle des disques durs, dont les requêtes « à chaud » souffrent de temps de réponse bas.