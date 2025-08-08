Stockage d’objets, stockage de fichiers et stockage de blocs : quelle est la différence ?

Temps de lecture : 8 minutes
Le stockage de données moderne repose sur trois approches principales : le stockage d’objets, le stockage de fichiers et le stockage par blocs.
Chaque système de stockage répond à des cas d’utilisation différents et présente des avantages et des limitations distinctes en fonction des exigences de l’application et du workload.
Connaître les différences entre ces options permet aux entreprises de choisir des solutions de stockage évolutives et sur mesure, adaptées aux besoins actuels et favorisant la croissance à long terme.
Les systèmes de stockage d’objets divisent les données en unités distinctes et autonomes, qui sont stockées dans un environnement plat, avec tous les objets au même niveau. Contrairement aux systèmes de stockage de fichiers, ils ne comportent ni dossiers ni sous-répertoires.
De plus, l'object storage ne stocke pas toutes les données dans un seul fichier. Les objets contiennent également des métadonnées, qui sont des informations sur le fichier qui facilitent le traitement et la facilité d’utilisation. Les utilisateurs peuvent définir la valeur des métadonnées à clé fixe avec l'Object Storage ou créer leur propre clé et leur propre valeur pour des métadonnées personnalisées associées à un objet.
Au lieu d’utiliser un nom de fichier et un chemin pour accéder à un objet, chaque objet possède un numéro unique. Contrairement au stockage de fichiers, vous devez utiliser une interface de programmation d’application (API) pour accéder aux objets et les gérer. Ces objets peuvent être stockés localement sur des disques durs d’ordinateur et des serveurs cloud publics.
Cette approche axée sur les API a fait du stockage d’objets une solution de choix pour les environnements cloud, où il a largement remplacé les systèmes traditionnels de stockage sur bande en raison de son évolutivité, de son accessibilité et de sa facilité de gestion.
Alors que le stockage était traditionnellement indispensable pour assurer la sauvegarde et l’archivage, le stockage d’objets cloud offre désormais des options plus flexibles et plus accessibles pour conserver les données à long terme. Parmi les principaux fournisseurs de solutions de stockage d’objets, citons Amazon S3 d’AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage et IBM® Cloud Object Storage.
Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur le stockage d’objets.
Le stockage de fichiers consiste à stocker et à organiser les données au sein d’une structure hiérarchique composée de fichiers et de dossiers (ou répertoires). L’application enregistre les données dans un seul fichier et détermine le type d’extension en fonction du format de fichier (.jpg, .docx, .text).
Lorsque vous enregistrez un document sur un réseau d’entreprise ou sur le disque dur de votre ordinateur, vous utilisez le stockage de fichiers.
Les fichiers peuvent également être stockés sur un périphérique de stockage en réseau (NAS). Ces appareils sont conçus pour le stockage de fichiers, ce qui en fait une option plus rapide que les serveurs réseau généraux. Parmi les autres exemples de dispositifs de stockage de fichiers, citons les systèmes de stockage de fichiers cloud, les unités réseau, les disques durs d’ordinateur et les lecteurs flash.
La structure hiérarchique, avec ses dossiers et sous-dossiers, facilite la recherche et la gestion des fichiers. Pour accéder à un fichier, l’utilisateur sélectionne ou saisit le chemin d’accès du fichier, qui inclut les sous-répertoires et le nom du fichier. La plupart des utilisateurs gèrent le stockage de fichiers à l’aide d’un système de fichiers simple, tel qu’un gestionnaire de fichiers.
Parmi les données généralement enregistrées au moyen du stockage de fichiers figurent les présentations, les rapports, les feuilles de calcul, les graphiques, les photos et d’autres documents. Le stockage de fichiers est familier à la plupart des utilisateurs, ce qui leur permet de définir des droits et des limites d’accès aux données. Cependant, la gestion d’un grand nombre de fichiers et de coûts matériels peut devenir un défi.
La vidéo suivante permet de découvrir plus en détail le stockage de fichiers et de blocs.
Le Block Storage consiste à diviser les données en blocs de taille fixe pour les stocker séparément avec des identifiants distincts. Les blocs peuvent être stockés dans différents environnements ; par exemple, vous pouvez enregistrer un bloc dans Windows et le reste dans Linux. Lorsqu'un utilisateur récupère un bloc, le système de stockage réassemble les blocs en une seule unité.
Le Block storage est le stockage par défaut, à la fois pour les disques durs et pour les données fréquemment mises à jour. Vous pouvez stocker des blocs sur des réseaux de stockage (SAN), des systèmes de stockage en réseau (NAS), des disques SSD ou dans des environnements de stockage cloud .
Les systèmes de stockage de blocs sont un pilier du secteur technologique depuis des décennies. Alors que les entreprises adoptent de plus en plus le stockage d’objets pour le stockage à grande échelle de données non structurées et de fichiers afin de répondre aux besoins de collaboration, le stockage de blocs reste un élément essentiel pour les applications à haute performance nécessitant un accès continu à faible latence. Le choix entre différents types de stockage dépend des exigences spécifiques des workloads ; une approche n’en remplace par une autre.
Pour déterminer le type de stockage le mieux adapté à chaque type de données, il convient de prendre en compte les facteurs suivants :
Le choix de stockage dépendra de vos besoins opérationnels et des caractéristiques de vos données. Pour bien planifier votre architecture de stockage, évaluez le volume de vos données, vos exigences en matière de performance, vos contraintes budgétaires et vos prévisions de croissance.
Conseils pour bien choisir sa solution de stockage :
La plupart des entreprises adoptent des approches hybrides, en combinant stratégiquement les types de stockage. Par exemple, une entreprise peut avoir l’utilisation suivante :
Le stockage de données continue de connaître une croissance formidable. Selon une étude de Fortune Business Insights, la taille du marché mondial de stockage de données devrait passer de 255,29 milliards de dollars USD en 2025 à 774,00 milliards d’ici 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,2 % au cours de la période de prévision.2
Les frontières entre les types de stockage évoluent. Le stockage de fichiers et le stockage d’objets convergent, avec des plateformes logicielles unifiées qui combinent une organisation hiérarchique avec des capacités de métadonnées évolutives. Dans le même temps, le stockage d’objets gagne en intelligence grâce à l’intégration de l’IA, ce qui permet de classifier et de hiérarchiser automatiquement les données en fonction des schémas d’utilisation.
À l’avenir, associer les bonnes approches de stockage sera probablement indispensable pour créer des architectures de stockage qui s’adaptent efficacement à l’évolution des workloads et à la complexité des données.
