Stockage d’objets, stockage de fichiers et stockage de blocs : quelle est la différence ?

Les systèmes de stockage d’objets divisent les données en unités distinctes et autonomes, qui sont stockées dans un environnement plat, avec tous les objets au même niveau. Contrairement aux systèmes de stockage de fichiers, ils ne comportent ni dossiers ni sous-répertoires.

De plus, l'object storage ne stocke pas toutes les données dans un seul fichier. Les objets contiennent également des métadonnées, qui sont des informations sur le fichier qui facilitent le traitement et la facilité d’utilisation. Les utilisateurs peuvent définir la valeur des métadonnées à clé fixe avec l'Object Storage ou créer leur propre clé et leur propre valeur pour des métadonnées personnalisées associées à un objet.

Au lieu d’utiliser un nom de fichier et un chemin pour accéder à un objet, chaque objet possède un numéro unique. Contrairement au stockage de fichiers, vous devez utiliser une interface de programmation d’application (API) pour accéder aux objets et les gérer. Ces objets peuvent être stockés localement sur des disques durs d’ordinateur et des serveurs cloud publics.

Cette approche axée sur les API a fait du stockage d’objets une solution de choix pour les environnements cloud, où il a largement remplacé les systèmes traditionnels de stockage sur bande en raison de son évolutivité, de son accessibilité et de sa facilité de gestion.

Alors que le stockage était traditionnellement indispensable pour assurer la sauvegarde et l’archivage, le stockage d’objets cloud offre désormais des options plus flexibles et plus accessibles pour conserver les données à long terme. Parmi les principaux fournisseurs de solutions de stockage d’objets, citons Amazon S3 d’AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage et IBM® Cloud Object Storage.

