Qu’est-ce que l’orchestration de conteneurs ?

Les conteneurs sont des composants d’application légers et exécutables qui regroupent le code source de l’application et toutes les bibliothèques et dépendances du système d’exploitation nécessaires à l’exécution du code dans n’importe quel environnement.

Si la possibilité de créer des conteneurs existe depuis des décennies, elle est devenue largement accessible en 2008, lorsque Linux a intégré des fonctions de conteneur dans son noyau. Son rôle est devenu essentiel avec l’arrivée de la plateforme de conteneurisation open source Docker en 2013. (Docker est si populaire que les termes « conteneurs Docker » et « conteneurs » sont souvent utilisés de manière interchangeable). Aujourd’hui, les conteneurs sont compatibles avec de nombreux autres systèmes d’exploitation autres que Linux, dont Windows.

Parce qu’ils sont plus petits, plus économes en ressources et plus portables que les machines virtuelles, les conteneurs, et plus précisément les microservices conteneurisés ou les fonctions sans serveur, se sont imposés de facto comme les unités de calcul des applications cloud natives modernes.