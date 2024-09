Les applications conteneurisées comprennent du code logiciel fourni avec uniquement les bibliothèques du système d’exploitation (OS) et les dépendances nécessaires pour l’exécuter, créant des unités agiles et exécutables (c.-à-d. des conteneurs) pouvant s’exécuter sur pratiquement n’importe quelle infrastructure informatique, des centres de données sur site à des environnements de cloud hybride et multicloud.

Le CaaS se situe entre l’ IaaS (infrastructure en tant que service) et le PaaS (plateforme en tant que service) dans la pile de cloud computing, offrant un équilibre entre le contrôle offert par l’IaaS et la simplicité du PaaS. L’IaaS est un modèle de fondation de cloud qui permet aux entreprises de virtualiser leurs ressources informatiques, de réseau et de stockage, et d’exécuter d’autres services cloud tels que le SaaS (logiciel en tant que service) ou le PaaS. Les plateformes IaaS permettent aux équipes de personnaliser entièrement les composants, des piles d’applications aux systèmes d’exploitation, mais le fournisseur gère les ressources informatiques et le matériel.

Le PaaS, quant à lui, fonctionne au niveau de la pile de code, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les dépendances d’applications de plus haut niveau (par exemple, les moteurs d’exécution des langages), mais il élimine le contrôle de l’utilisateur sur le système d’exploitation et limite la portabilité entre les environnements de déploiement.

Le CaaS redonne le contrôle aux utilisateurs en facilitant la virtualisation et la personnalisation du système d’exploitation et en permettant un déploiement spécifique au conteneur.