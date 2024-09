Qu'est-ce qu'Istio ?

Le maillage de services présente de nombreux avantages, notamment l'amélioration du débogage, de la surveillance, du routage, de la sécurité et des possibilités d'exploitation. Autrement dit, avec Istio, il faudra moins d'efforts pour gérer un groupe plus large de services.

Amélioration du débogage

Supposons qu'un service possède plusieurs dépendances. Le service pay_claim d'une compagnie d'assurances appelle le service deductible_amt, qui appelle le service is_member_covered, et ainsi de suite. Une chaîne de dépendances complexe peut avoir 10 ou 12 appels de service. Lorsque l'un de ces 12 appels de service est défectueux, une série de défaillances en cascade se produit, entraînant une erreur 500, une erreur 400, voire l'absence totale de réponse.

Pour déboguer cet ensemble d'appels, vous pouvez utiliser quelque chose comme une trace de pile. Sur le front-end, les développeurs côté client peuvent voir quels éléments sont récupérés des serveurs Web, dans quel ordre, et les examiner. Les programmeurs front-end peuvent obtenir un diagramme en cascade pour faciliter le débogage.

Ce que l'exemple ne montre pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur du centre de données : comment callback=parselLotamaAudiences appelle quatre autres services web et quels sont ceux qui répondent le plus lentement. Nous verrons plus loin comment Istio fournit des outils pour tracer des appels de fonction dans un diagramme très similaire à celui-ci.

Surveillance et observabilité

Les équipes DevOps et les administrateurs informatiques peuvent vouloir observer le trafic pour voir la latence, le temps de service, les erreurs en pourcentage du trafic, etc. Souvent, ils veulent voir un tableau de bord. Un tableau de bord fournit une visualisation de la somme, ou de la moyenne, de ces paramètres au fil du temps, et permet peut-être d'accéder à un nœud, un service ou un pod spécifique. Kubernetes ne fournit pas cette fonctionnalité en natif.

Politique

Par défaut, Kubernetes permet à chaque pod d'envoyer du trafic à tous les autres pods. Istio permet aux administrateurs de créer une politique pour restreindre les services qui peuvent fonctionner les uns avec les autres. Ainsi, certains services peuvent uniquement appeler d'autres services qui sont de vraies dépendances. Pour assurer le bon fonctionnement des services, une autre politique consiste à limiter le débit, ce qui empêchera le trafic excessif de saturer un service et préviendra les attaques par déni de service.

Routage et équilibrage de charge

Par défaut, Kubernetes fournit un équilibrage de charge de type circulaire. Si six pods fournissent un microservice, Kubernetes fournit un équilibreur de charge, ou « service », qui envoie les requêtes à chaque pod dans un ordre croissant, puis recommence. Cependant, il arrive qu'une entreprise déploie différentes versions d'un même service en production.

L'exemple le plus simple peut être un déploiement bleu/vert. Dans ce cas, le logiciel peut construire une version entièrement nouvelle de l'application en production sans y envoyer les utilisateurs. Après avoir lancé la nouvelle version, l'entreprise peut conserver les anciens serveurs afin de rétablir rapidement la situation en cas de panne.

Avec Istio, c'est aussi simple que d'utiliser le balisage dans un fichier de configuration. Les administrateurs peuvent également utiliser des étiquettes pour indiquer le type de service auquel se connecter et élaborer des règles basées sur les en-têtes. Ainsi, par exemple, les utilisateurs de la version bêta peuvent accéder à un pod Canary contenant la dernière et meilleure version, tandis que les utilisateurs réguliers accèdent à la version stable de production.

Coupure de circuit

Si un service est surchargé ou hors service, les nouvelles demandes échoueront tout en continuant à surcharger le système. Comme Istio surveille les erreurs et les retards, il peut imposer une pause (pour permettre à un service de se rétablir) après un nombre spécifique de demandes défini par la politique. Vous pouvez appliquer cette politique à l'ensemble du cluster en créant un petit fichier texte et en demandant à Istio de l'utiliser comme nouvelle politique.

Sécurité

Istio fournit l'identité, la règle et le chiffrement par défaut, ainsi que l'authentification, l'autorisation et l'audit (AAA). Les pods gérés qui communiquent avec d'autres utiliseront le trafic chiffré, empêchant toute observation. Le service d'identité, associé au chiffrement, garantit qu'aucun utilisateur non autorisé ne puisse falsifier ou usurper un appel de service. L'AAA fournit aux professionnels de la sécurité et des opérations les outils dont ils ont besoin pour surveiller, avec moins de contraintes.

Simplification de l'administration

Les applications traditionnelles continuent d'avoir besoin des fonctions d'identification, de politique et de sécurité offertes par Istio. Les programmeurs et les administrateurs travaillent donc à un niveau d'abstraction inadéquat en réimplantant sans cesse les mêmes règles de sécurité pour chaque service. Istio leur permet de travailler au bon niveau, en définissant la politique du cluster à l'aide d'un panneau de contrôle unique.