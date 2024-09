Qu’est-ce que Docker ?

Les conteneurs simplifient le développement et la livraison d’applications distribuées. Leur popularité ne cesse de croître à mesure que les entreprises adoptent un développement cloud natif et les environnements multicloud hybrides. Les développeurs peuvent créer des conteneurs sans Docker, en travaillant directement avec les fonctionnalités intégrées à Linux et à d'autres systèmes d'exploitation. Mais Docker rend la conteneurisation plus rapide, plus facile et plus sûre. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Docker dénombre plus de 13 millions de développeurs utilisant la plateforme (lien externe à ibm.com).

Docker fait également référence à Docker, Inc. (lien externe à ibm.com), la société qui vend la version commerciale de Docker. Il est également lié au projet open source Docker auquel Docker, Inc. et de nombreuses autres organisations et personnes contribuent.