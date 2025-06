Qu’est-ce que Knative ?

Kubernetes automatise et planifie le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle des conteneurs. Ces derniers sont des composants applicatifs légers et exécutables, qui associent le code source aux bibliothèques et dépendances du système d’exploitation nécessaires à l’exécution du code, quel que soit l’environnement.

Les conteneurs permettent aux composants d’une application de partager les ressources d’une seule instance d’un système d’exploitation, de la même manière que les machines virtuelles (VM) permettent aux applications de partager les ressources d’un seul ordinateur physique. Plus petits et plus économes en ressources que les VM, mieux adaptés aux cycles de publication incrémentiels des méthodologies de développement Agile et DevOps, les conteneurs sont devenus les unités de calcul par défaut des applications cloud natives modernes. Les entreprises qui les utilisent citent d’autres avantages, notamment une meilleure qualité des applications, des niveaux d’innovation plus élevés, et bien plus encore :

Dans un contexte où le développement cloud natif gagne en popularité et les conteneurs se multiplient au sein de l’entreprise, les capacités d’orchestration de conteneurs de Kubernetes (planification, équilibrage de la charge, surveillance de la santé, etc.) facilitent grandement la gestion de ce volume croissant. Cependant, Kubernetes est un outil complexe qui oblige les développeurs à effectuer ou à modéliser de nombreuses tâches répétitives telles que l’extraction du code source de l’application à partir de référentiels, la création et le provisionnement d’images de conteneurs autour du code et la configuration des connexions réseau hors Kubernetes à l’aide de différents outils. Incorporer les conteneurs gérés par Kubernetes dans un pipeline automatisé d’intégration continue/livraison continue (CI/DC) requiert des outils spécialisés et un codage personnalisé.

Knative élimine cette complexité grâce à des outils qui automatisent ces tâches directement dans Kubernetes. Le développeur définit le contenu et la configuration du conteneur dans un seul et même fichier manifeste YAML, et Knative se charge de créer le conteneur et de programmer le réseau pour définir l’itinéraire, l’entrée, l’équilibrage de charge, etc. Knative propose également une interface de ligne de commande appelée CLI Knative, qui permet aux développeurs d’accéder aux fonctionnalités de Knative sans modifier les fichiers YAML.