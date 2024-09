Qu'est-ce qu'un middleware ?

Le cloud natif est une approche de développement d'applications qui tire parti des technologies de cloud computing fondamentales, dans le but de fournir un développement, un déploiement et une gestion cohérents dans des environnements sur site, de cloud privé et public.

En pratique, les applications cloud natives actuelles sont des applications créées à partir de microservices et déployées dans des conteneurs orchestrés à l'aide de Kubernetes. Les microservices sont des composants d'application faiblement couplés englobant leur propre pile et qui peuvent être déployés et mis à jour indépendamment les uns des autres, et communiquer entre eux à l'aide d'une combinaison d'API REST, de courtiers de messages et de flux d'événements. Les conteneurs sont des exécutables légers qui comportent du code d'application de package, tels que les microservices, avec uniquement les bibliothèques et les dépendances de système d'exploitation requises pour exécuter ce code sur toute infrastructure IT ou cloud traditionnelle.

Avec les technologies connexes, ils créent une plateforme puissante à développement unique et déploiement en tout lieu pour fournir de nouvelles applications de cloud hybride et pour moderniser les systèmes à des fins d'utilisation dans le cloud. Mais ils mènent également à un environnement de développement complexe qui combine davantage encore d'applications logicielles, de sources de données, de langages de programmation, d'outils et de systèmes distribués.

Le middleware peut résoudre une partie de cette complexité, mais l'exécution d'applications conteneurisées avec du middleware conventionnel peut ajouter sa propre complexité, ainsi que le type de frais d'infrastructure que les conteneurs étaient censés éliminer. C'est pourquoi des plateformes de développement d'applications cloud comme Cloud Foundry (lien externe à IBM) et Red Hat Open Shift ont évolué pour inclure du middleware conteneurisé, à savoir du middleware modularisé pour que seules les fonctions de connectivité requises puissent être packagées dans un conteneur.