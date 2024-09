File d'attente de messages et pub/sub

Les files d'attente de messages utilisent un modèle de messagerie point à point, dans lequel une application (appelée l'expéditeur) soumet un message à la file d'attente et une autre application (appelée le destinataire) reçoit le message de la file d'attente et le consomme. L'expéditeur et le consommateur doivent être étroitement liés l'un à l'autre et chaque message ne doit être consommé qu'une seule fois.

Si vos applications nécessitent que les messages soient distribués à plusieurs parties, il est possible d'utiliser plusieurs files d'attente de messages combinées, ou un modèle de messagerie publication/abonnement (pub/sub).

Dans la messagerie pub/sub, l'application qui produit le message est appelée éditeur et les applications qui le consomment sont les abonnés. Chaque message est publié sur un thème, et chaque application qui s'abonne à ce thème reçoit une copie de tous les messages publiés sur ce thème.

La plupart des solutions de middleware de messagerie prennent en charge à la fois les modèles de file d'attente de messages (point-à-point) et les modèles de messagerie pub/sub.

File d'attente de messages et bus de messages

Un bus de messages (un type de bus de service d'entreprise) permet aux services d'avoir un accès omniprésent aux données tout en garantissant qu'ils restent découplés et indépendants au sein d'une architecture système distribuée. Lorsque vous utilisez un bus de messages, tous les services ou applications doivent partager des types de données, un ensemble de commandes et des protocoles de communication communs (bien qu'ils puissent être écrits dans des langages différents). Les consommateurs peuvent déterminer la manière dont ils utilisent les messages.

Si des applications découplées doivent communiquer via un bus de messages, les messages doivent être transformés pour être tous du même type. En revanche, les files d'attente de message transportent les messages, qu'ils soient de types identiques ou différents.

File d'attente de messages et services Web

Les applications peuvent communiquer directement via les services Web ou des API basées sur des protocoles standards, comme le protocole SOAP (« Simple Object Access Protocol ») ou le protocole HTTP, plutôt que via un middleware de messagerie. Les services web sont largement utilisés dans les systèmes distribués, ils sont relativement simples et faciles à mettre en œuvre, ce qui fait d'eux une alternative intéressante aux files d'attente de messages dans certains cas d'utilisation et scénarios.

Cependant, à la différence des files d'attente de messages, les services Web ne peuvent pas garantir la livraison du message. Si le serveur fait défaut ou si la connexion échoue, vous devez faire en sorte que le client soit en mesure de gérer l'erreur. De plus, les services web ne disposent pas de modèles de distribution pub/sub. Le middleware de messagerie offre une plus grande tolérance aux pannes et une meilleure capacité à gérer un trafic important ou des rafales d'activités.

Pour savoir quand utiliser les API, quand utiliser la messagerie ou quand utiliser les deux, voir « Une introduction aux API et à la messagerie ».

File d'attente de messages et bases de données

Les bases de données peuvent être utilisées comme alternative aux files d'attente de messages dans certaines situations, mais la plupart des temps elles servent à des fins différentes et ne sont pas facilement interchangeables. Les bases de données sont le plus couramment utilisées pour l'archivage, et elles permettent d'accéder aux mêmes informations encore et encore. Les files d'attente de messages ne peuvent pas être utilisées à des fins d'archivage. Une fois qu'un message a été consommé, il est supprimé de la file d'attente.

Il est possible de concevoir une fonctionnalité de type file d'attente de messages dans une base de données, mais cela demande de grandes connaissances et de gros efforts de codage. Les bases de données ne peuvent être utilisées que pour reproduire des structures de file d'attente simples et ne sont pas extensibles pour des applications plus importantes.

Découvrez « Un bref aperçu du paysage des bases de données » pour plus d'informations sur les bases de données et sur leurs capacités.