Daniel Yellin

Vice-président, IBM Mobile Platform Development, et ingénieur émérite, IBM Watson et Cloud Platform

Le cloud computing mobile est synonyme de flexibilité et permet aux développeurs de partager le traitement et le stockage des données entre l'appareil et le cloud afin d'optimiser la performance et l'évolutivité. L'élasticité rapide des services basés sur le cloud complète la portabilité et la commodité des appareils mobiles — une combinaison qui garantit une expérience utilisateur plus attractive et une meilleure fidélisation des clients.

Une stratégie de cloud mobile intégrée est donc essentielle pour tirer le meilleur parti des technologies émergentes, maintenir la productivité des employés, attirer les clients et conserver un avantage concurrentiel.