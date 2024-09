Les offres IBM Cloud® facilitent l'association de votre application aux services IBM Watson® en allégeant les difficultés liées à l'authentification et à l'évolutivité. Les développeurs peuvent surveiller qui utilise leur application et comment ils l'utilisent. Les utilisateurs peuvent interagir avec des fonctionnalités et des notifications d'applications dynamiques et segmentées. Créez, lancez et gérez des applications mobiles natives, hybrides ou basées sur le Web.