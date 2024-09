Toutes les catégories de problèmes d’optimisation sont quasiment impossibles à résoudre selon le paradigme actuel, obligeant les entreprises et les institutions à accepter un niveau d’incertitude et d’inefficacité dans leurs processus. Bien qu’elle en soit encore à ses débuts, l’informatique quantique offre une nouvelle approche révolutionnaire qui, à l’avenir, pourrait atténuer ce problème.

Les équipes d’IBM Research et ExxonMobil Corporate Strategy Research ont collaboré pour modéliser le routage du fret maritime sur les dispositifs quantiques, analyser les atouts et les compromis des différentes stratégies de routage des bâtiments et des stocks, et poser les bases de la mise en œuvre de solutions pratiques pour leurs opérations.

Alors que le matériel quantique d’IBM évolue rapidement, des petits systèmes prototypes aux dispositifs plus grands et plus prometteurs, les chercheurs sont enthousiastes à l’idée de pouvoir un jour résoudre des problèmes de routage jusqu’ici insolubles.

« En nous associant à IBM Quantum, notre objectif est d’améliorer notre capacité à réaliser des optimisations plus complexes, » explique M. Swarup d’ExxonMobil. « Pour résoudre des problèmes plus vastes et gagner du terrain. »