De nombreuses organisations se tournent vers le développement cloud natif. Pour ces organisations, la vitesse d’exécution est plus importante que jamais. IBM Cloud App Configuration répond aux besoins de rapidité et de granularité de la configuration en offrant un magasin de configuration central combiné à des indicateurs de fonctionnalités qui permettent de modifier les configurations de l’environnement et les fonctionnalités de l’application à la volée.