Grâce à l’introduction de ces solutions innovantes d’IBM, les fans peuvent s’immerger dans le sport d’une manière nouvelle et captivante. Il ne s’agit plus seulement de regarder, mais de participer, où que vous soyez.

Par exemple, cette nouvelle technologie a permis pour la première fois dans l’histoire du golf professionnel de créer des flux personnalisés de golfeurs dans l’application et d’accéder à la vidéo de chaque coup qu’ils ont réalisés. My Group propose à chaque fan un flux vidéo personnalisé, ce qui permet à des millions de personnes dans le monde entier d’accéder aux tours de chaque joueur en temps quasi réel, un peu comme une chaîne personnalisée. My Group présente également les temps forts et les leaders du tournoi, ainsi que les coups marquants des autres golfeurs, au fur et à mesure qu’ils se produisent. Dans le cadre des expériences de visionnage personnalisées de My Group, l'IA Watson d'IBM sélectionne les phases de jeu passionnantes.

La technologie employée au Masters s’appuie sur les solutions basées sur IBM Watson utilisées lors des précédents Masters dans le but d’analyser des données telles que les statistiques de golf habituelles, les données de suivi des balles, les bruits de la foule, etc. Lors du Masters 2019, par exemple, la technologie IBM Watson a capturé et analysé près de 20 000 clips vidéo des coups des joueurs. Lors du tournoi de 2020, de nouveaux modèles d’IA ont classé les coups en fonction de l’excitation de la foule et ont analysé des données particulières telles que les ID des joueurs, les tours, les trous et les scores, tout en suivant des statistiques telles que la distance des coups. Au total, 16 modèles distincts ont été entraînés pour fournir aux utilisateurs de My Group du contenu personnalisé et important sur les joueurs populaires et les plus performants.

Le Masters constitue un défi unique. Cela dit, pratiquement n’importe quelle organisation peut saisir l’opportunité de capturer, d’analyser et de gérer des données distribuées à travers des environnements de cloud hybride et ce, dans le cadre d’un éventail de secteurs d’activité et de cas d’utilisation.