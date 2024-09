IBM Cloud App ID vous permet d’ajouter facilement l’authentification aux applications Web et mobiles. Vous n’avez plus à vous préoccuper de la mise en place d’une infrastructure d’identité, de la garantie de la géo-disponibilité et du respect des règles de conformité. Au lieu de cela, vous pouvez améliorer vos applications avec des fonctionnalités de sécurité avancées telles que l’authentification multi-facteur et l’authentification unique (Single Sign On).