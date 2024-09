Qu'est-ce que l'hébergement dans le cloud ?

D'un point de vue IT, la souplesse du déploiement rapide de solutions au gré de l'évolution des besoins est essentielle à la fois pour le client et pour le fournisseur. Dans un environnement établi avec un long passé d'implémentations IT, il n'est pas facile de déployer une nouvelle solution en quelques semaines sans affecter de manière importante l'infrastructure existante ou le budget disponible. L'hébergement dans le cloud offre les options et les avantages d'un déploiement des solutions plus rapide et d'un coût d'implémentation et d'exploitation plus faible.

Aujourd'hui, les organisations ont suffisamment d'expérience avec l'hébergement dans le cloud pour le préférer au déploiement traditionnel de leurs applications. Déployer dans le cloud est non seulement plus rapide, mais c'est aussi une garantie d'évolutivité, de disponibilité et de performances.

Les fournisseurs de services de cloud (et il y en a beaucoup) ont aussi mûri leurs services et leurs modèles de fourniture de services et sont capables de proposer des accords sur les niveaux de service (SLA) avec beaucoup plus de certitude et de fiabilité. Les systèmes d'hébergement dans le cloud ont évolué pour offrir des services informatiques et des fonctions de gestion simplifiés et centralisés.

Cette approche de l'administration centralisée aide à la fois le fournisseur de services et les utilisateurs à définir, assurer et suivre les SLA automatiquement sur le Web. La plupart des services d'hébergement dans le cloud sont assurés via une interface utilisateur Web facile à utiliser pour les demandes de logiciel, de matériel et de service, lesquels sont fournis instantanément. Même les mises à jour de logiciel et de matériel peuvent se faire automatiquement. C'est aussi simple que le shopping en ligne !

Dans les approches d'hébergement en interne et dans le cloud, les exigences non fonctionnelles de l'évolutivité, de la fiabilité et de la haute disponibilité demeurent les mêmes, mais l'hébergement dans le cloud fournit un vivier beaucoup plus large de ressources informatiques afin d'assurer l'évolutivité, la fiabilité et la disponibilité, avec une confiance plus élevée.

Ces exigences peuvent aussi être ajustées automatiquement en fonction des besoins de solution. Il s'agit de la fourniture de service en fonction de l'application, et elle est implémentée au moyen d'environnements définis par logiciel (SDE). Les SDE mettent à disposition automatiquement et dynamiquement les ressources de calcul, de réseau et de stockage nécessaires à votre application. Cela permet de maximiser le rendement et d'optimiser les services : une approche gagnant-gagnant pour les utilisateurs et le fournisseur de services.

L'hébergement dans le cloud est donc appelé à constituer une option de déploiement majeure pour les entreprises de tous secteurs. Si vous ne l'avez pas encore adopté, c'est le moment idéal pour l'envisager comme choix stratégique et vous lancer.

Suj Perepa

Ingénieur émérite, IBM