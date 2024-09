Qu'est-ce qu'un courtier de messages ?

Les courtiers de messages offrent deux modèles de distribution de messages de base ou types de messagerie :

Messagerie point-à-point : Il s'agit du modèle de distribution utilisé dans les files d'attente de messages avec une relation un à un entre l'expéditeur et le destinataire du message. Chaque message de la file d'attente est envoyé à un seul destinataire et n'est utilisé qu'une seule fois. La messagerie point-à-point est utilisée lorsqu'un message ne doit être traité qu'une seule fois. Le traitement des salaires et des transactions financières sont des exemples d'utilisation pour ce style de messagerie. Dans ces systèmes, les expéditeurs et les destinataires doivent avoir la garantie que chaque paiement est envoyé une fois et une seule fois.



Messagerie de publication/d'abonnement : dans ce modèle de distribution des messages, souvent appelé « publication/abonnement », le créateur de chaque message le publie dans une rubrique, et plusieurs consommateurs de messages s'abonnent aux rubriques dont ils veulent recevoir les messages. Tous les messages publiés dans une rubrique sont distribués à toutes les applications qui y sont abonnées. Il s'agit d'une méthode de distribution de type diffusion, dans laquelle il existe une relation de type « un à plusieurs » entre le diffuseur du message et ses consommateurs. Par exemple lorsqu'une compagnie aérienne distribue des modifications de ses horaires d'atterrissage ou des durées des vols, de nombreux acteurs peuvent bénéficier de ces informations : le personnel au sol responsable des opérations d'entretien et de ravitaillement des avions, les bagagistes, le personnel navigant commercial et les pilotes qui préparent le vol suivant, ainsi que l'équipe chargée des panneaux d'affichage destinés au public. Un style de messagerie de publication/d'abonnement est adapté dans ce cas.