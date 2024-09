Comparée à l'architecture d'application de demande/réponse, l'architecture orientée évènements offre plusieurs avantages et possibilités aux développeurs et aux entreprises.

Réponse et analytique puissantes en temps réel : la transmission d'évènements en continu permet aux applications de réagir aux situations commerciales changeantes au moment où elles se produisent, puis de faire des prévisions et de prendre des décisions sur la base de toutes les données actuelles et historiques disponibles en temps réel. Cela présente des avantages dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de traiter les flux de données générés par une myriade d'appareils IoT, de prévoir et d'éliminer les menaces de sécurité à la volée ou d'automatiser les chaînes d'approvisionnement pour une efficacité optimale.

Tolérance aux pannes, évolutivité, maintenance simplifiée, polyvalence et autres avantages du couplage lâche : les applications et les composants d'un article orienté évènements ne dépendent pas de la disponibilité des autres ; ils peuvent être mis à jour, testés et déployés indépendamment sans interruption de service, et lorsqu'un composant tombe en panne, une sauvegarde peut être mise en ligne. La persistance des évènements permet de « rejouer » des évènements passés, ce qui peut aider à récupérer des données ou des fonctionnalités en cas de panne d'un consommateur d'évènements. Les composants peuvent être mis à l'échelle facilement et indépendamment les uns des autres sur le réseau, et les développeurs peuvent réviser ou enrichir les applications et les systèmes en ajoutant et en supprimant des producteurs et des consommateurs d'évènements.

Messagerie asynchrone : l'architecture orientée évènements permet aux composants de communiquer de manière asynchrone. Les producteurs publient des messages d'évènements, selon leur propre calendrier, sans attendre que les consommateurs les reçoivent (ou même sans savoir si les consommateurs les ont reçus). En plus de simplifier l'intégration, cela améliore l'expérience de l'application pour les utilisateurs. Un utilisateur qui termine une tâche dans un composant peut passer à la tâche suivante sans attendre, indépendamment des intégrations en aval entre ce composant et les autres composants du système.