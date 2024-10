SELECT

c.name,

p.product_name

FROM

customers c

JOIN

orders o ON c.customer_id = o.customer_id

JOIN

products p ON o.product_id = p.product_id

WHERE

c.city = 'New York' ;

Cette instruction récupère les noms des clients ainsi que les noms des produits qu'ils ont commandés. Elle lie les tables customers, orders et products en se basant sur les identifiants client et produit, et sélectionne uniquement les clients vivant à New York.