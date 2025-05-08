Qu’est-ce que le COBOL ?

COBOL a été conçu dans un souci de polyvalence optimale ; sa verbosité permet aux programmeurs d'utiliser un langage de programmation lisible et facile à maintenir, qui peut fonctionner sur des ordinateurs mainframes et des systèmes opérationnels. En fait, il a été l'un des premiers langages de programmation à être normalisé par l'American National Standards Institute (ANSI) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

L’un des principaux atouts de COBOL est sa prise en charge avancée des calculs décimaux à virgule fixe de grande précision, une fonctionnalité qui n’est pas nécessairement native dans de nombreux langages de programmation traditionnels. Cette capacité a permis à COBOL de se distinguer et d’être adopté par de nombreuses grandes institutions financières.

Bien que COBOL soit considéré comme un système hérité, de nombreuses organisations gouvernementales et privées continuent à l’utiliser pour exécuter des applications financières, administratives et commerciales. En effet, la configuration impérative, procédurale et (dans ses itérations les plus récentes) orientée objet de COBOL sert de base à plus de 40 % de tous les systèmes bancaires en ligne.1

Il prend également en charge 80 % des transactions par carte de crédit en personne, traite 95 % de toutes les transactions aux guichets automatiques et alimente des systèmes qui génèrent plus de 3 milliards de dollars de transactions commerciales chaque jour.1 En raison de sa stabilité et de sa puissance de traitement supérieures, il continue à jouer un rôle essentiel en aidant les entreprises à maintenir les applications et les programmes dans les architectures existantes.