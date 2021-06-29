Qu’est-ce que le mainframe ?

Conçu en

1937, le Harvard Mark I, ou IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (lien externe à ibm.com), est le premier ordinateur mainframe.Le Bureau des navires de la marine américaine a utilisé cette machine à des fins militaires pendant la dernière partie de la Seconde Guerre mondiale pour résoudre rapidement des problèmes mathématiques.

En 1951, l’Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC) a commencé à construire le premier ordinateur commercial, l’UNIVAC (lien externe à ibm.com).Peu après, en 1953, IBM a présenté son premier ordinateur conçu pour un usage commercial : la IBM Model 701 Electronic Data Processing Machine ou « IBM 701 ». Le premier ordinateur électronique de l’entreprise, le 701, était 25 à 50 fois plus rapide que ses prédécesseurs, notamment grâce à des avancées en matière de puissance informatique, de capacité mémoire, et grâce à sa taille réduite.

Burroughs, Datamatic, GE, RCA et Philco sont d’autres fabricants américains d’ordinateurs commerciaux à grande échelle des années 1950.

Le premier mainframe moderne, l’IBM System/360, est arrivé sur le marché en 1964.En l’espace de deux ans, il a dominé le marché des mainframes et s’est imposé comme la norme du secteur.Avant cette machine, les logiciels devaient être écrits sur mesure pour chaque nouvelle machine et il n’existait pas de sociétés commerciales de logiciels.Le System/360 a dissocié le logiciel du matériel et, pour la première fois, un logiciel écrit pour une machine pouvait fonctionner sur n’importe quelle autre machine de la gamme.

Alors que beaucoup associent la virtualisation au cloud computing, la technologie de virtualisation à usage commercial a commencé sur le mainframe comme un moyen de diviser logiquement les ressources système à partager dans un grand groupe d’utilisateurs. Avant la virtualisation, les professionnels de l’informatique mainframe utilisaient des perforateurs à clavier, des tâches par lots et un seul système d’exploitation pour effectuer les opérations informatiques. En 1964, IBM lance le CP/CMS. Ce système d’exploitation monoposte léger contenait le premier hyperviseur, qui créait des machines virtuelles (VM), elles-même virtualisant le matériel sous-jacent, ce qui avait pour résultat d’augmenter l’efficacité et de réduire les coûts.

Lancé en 1970, l’IBM System/370 a marqué pour la première fois l’abandon par IBM de la technologie des noyaux magnétiques en ferrite au profit des puces de mémoire en silicium pour le stockage des données et des instructions, car elles permettaient des vitesses de fonctionnement plus rapides et nécessitaient beaucoup moins d’espace.Six mois après le lancement du System/370, l’expression « Silicon Valley » est apparue pour la première fois dans un numéro d’Electronic News.

Parmi les autres fabricants importants sur le marché des ordinateurs centraux dans les années 70 et 80, citons Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, Honeywell, RCA, Siemens et Sperry Univac.Au cours de cette période, l’industrie des ordinateurs centraux a continué à progresser avec des machines plus petites, des améliorations de la performance des E/S, une mémoire plus importante et des processeurs multiples, ce qui a permis d’accroître leur fonctionnalité et leur capacité.

Dans les années 1990, alors que l’utilisation de l’ordinateur personnel et d’autres technologies s’accélérait, certains analystes ont prédit la fin du mainframe.En 1991, Stewart Alsop, analyste chez InfoWorld, a déclaré : « Je prédis que le dernier mainframe sera débranché le 15 mars 1996. »

Pourtant, celui-ci survit en tant qu’infrastructure informatique de base dans tous les secteurs d’activité.En avril 2022, IBM a dévoilé la dernière génération d’IBM zSeries : le z16, équipé du processeur IBM Telum avec des accélérateurs intégrés sur puce, une première sur le marché, pour prédire et automatiser avec l’IA à une vitesse et à une échelle sans précédent (et avec une latence extrêmement faible).