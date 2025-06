Que sont les cadres des exigences ESG ?

À l’heure où la communauté des investisseurs se concentre davantage sur les indicateurs ESG, le niveau de surveillance appliqué à ces données s’intensifie. Après tout, quoi de plus précieux sur les marchés financiers que des données fiables et vérifiables.

Contrairement aux informations financières habituellement utilisées par les investisseurs, les données ESG n’ont généralement pas été soumises aux mêmes normes d’exactitude. Elles sont souvent hébergées dans des systèmes disparates, tandis que certaines organisations consignent même leur bilan annuel de gaz à effet de serre à l’aide de feuilles de calcul risquées. De telles approches ne sont pas efficaces pour gérer les données ESG face à la pression des parties prenantes et des organes de régulation, en particulier pour les organisations mondiales complexes qui établissent des rapports sur plusieurs cadres des exigences.

Les organisations disposent de systèmes informatiques dédiés pour soutenir les processus et la sécurité, de systèmes comptables pour stocker en toute sécurité les données financières, et de systèmes RH pour capturer et gérer les données sur les collaborateurs. Il ne devrait pas en être autrement pour les rapports ESG. Les organisations ont tout intérêt à utiliser une plateforme logicielle spécialisée pour capturer leurs données d’activité et faire le bilan de leurs émissions, de leurs initiatives de développement durable et de leur chaîne d’approvisionnement afin d’établir leurs rapports ESG comme il se doit.

Cela est d’autant plus important pour la partie Environnement de l’acronyme ESG, qui est la plus difficile à suivre et à rendre compte, mais aussi la plus importante pour les organisations qui cherchent à réduire leurs émissions de carbone. Ces indicateurs comprennent généralement des facteurs environnementaux tels que l’eau, les déchets, les polluants et l’énergie, en plus des indicateurs nécessaires au bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les Scopes 1, 2 et 3.

Quel que soit le cadre des exigences choisi, la précision, l’automatisation et l’auditabilité vont de pair avec une génération de rapports ESG réussie. Les organisations qui adoptent ces pratiques à travers une solution de génération de rapports ESG spécialisée sauront mieux faire face aux nombreux changements à venir dans ce domaine.

Les logiciels de génération de rapports ESG vous aident à rester organisé en automatisant la capture des données directement à la source et en gérant un moteur incluant les facteurs d’émission de carbone reconnus par différents organismes au niveau national, comme le Climate Leaders Program et l’eGRID de l’EPA aux États-Unis, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les facteurs nationaux d’électricité de l’AIE, les National Greenhouse Accounts en Australie, le DEFRA (Royaume-Uni) et le ministère néo-zélandais pour l’environnement.