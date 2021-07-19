Qu’est-ce que le GRESB ?

Le GRESB publie chaque année des enquêtes auprès des opérateurs immobiliers. Grâce à ces enquêtes, il recueille des données sur la gestion des bâtiments, les performances, les risques climatiques et l’engagement des parties prenantes, et valident ces données via un processus en plusieurs étapes. Le GRESB les utilise ensuite pour créer ses indicateurs de référence, qui sont publiés en externe et largement diffusés.

Il existe deux évaluations complémentaires du GRESB : une évaluation des fonds et une évaluation des actifs. Ceux-ci doivent être réalisés respectivement par des fonds d’infrastructure et des sociétés de portefeuille. Les deux évaluations abordent les principaux aspects de la performance ESG de l’immobilier, tels que pris en compte par les investisseurs. Ils sont alignés sur les normes de reporting de durabilité reconnues au niveau international, telles que les Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (PRI), la Global Reporting Initiative (GRI) et l’Accord de Paris sur le climat.

L’évaluation est basée sur un ensemble d’indicateurs ESG couvrant les composants de la gestion, de la performance et du développement. La composante gestion examine le leadership et la stratégie, les politiques, la gestion des risques et l’engagement des parties prenantes. La composante performance mesure la performance ESG de l’entité à partir des données au niveau des actifs, et le composant développement concerne la conception, la construction et la rénovation des bâtiments, ainsi que les efforts de l’opérateur pour répondre aux préoccupations ESG au cours de ces processus.

Dans le cadre des enquêtes, les participants sont invités à produire des rapports sur l’énergie, les GES, les déchets, l’eau et la certification des bâtiments au niveau des actifs. Les indicateurs thématiques incluent les données et les infrastructures sociales, le transport, les services environnementaux, les fonctionnalités de réseau et la production d’énergie renouvelable. Toutes les données au niveau de l’actif soumises sont confidentielles, et ne seront utilisées que pour valider le rapport du portefeuille.

Des lignes directrices sont disponibles et expliquent l’intention de chaque indicateur, les exigences en matière de réponse, les informations de notation et les explications de la terminologie utilisée. Moyennant des frais supplémentaires, le GRESB propose également un contrôle des réponses (en option). Il s’agit d’un détaillé avis des réponses et d’un appel d’une heure de l’équipe de validation pour discuter de toute question ou préoccupation.