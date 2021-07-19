Qu’est-ce que le GRESB ?

Si vous vous intéressez à l’immobilier et aux infrastructures durables, vous avez peut-être déjà vu le terme « GRESB » et vous vous demandez peut être de quoi il s’agit. Dans cet article, nous vous expliquons les principaux éléments à savoir sur le GRESB et pourquoi son reporting est un outil important pour travailler vers un avenir durable pour l’immobilier.
Le GRESB est un organisme qui produit des indicateurs de référence pour suivre les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de l’immobilier commercial et des infrastructures.
Les participants aux évaluations GRESB envoient des données au niveau de l’actif relatives aux indicateurs ESG. En retour, ils reçoivent une liste de solutions d’aide à la décision sur leurs performances comparatives par rapport à leurs homologues, ainsi que des suggestions de mesures à prendre pour améliorer leurs performances en matière de durabilité et mieux communiquer sur le sujet auprès des investisseurs. Les investisseurs utilisent les indices de référence sectoriels et les outils d’analyse GRESB pour évaluer les performances ESG de leur portefeuille, interagir avec les gestionnaires immobiliers et respecter des obligations de reporting ESG toujours plus exigeantes.
Lors de son lancement en 2009, GRESB était l’acronyme de « Benchmark de durabilité de l’immobilier mondial » (Benchmark de durabilité de l’immobilier mondial). Cependant, en 2015, l’entreprise a étendu ses intérêts au-delà de l’immobilier, en évaluant la performance ESG des infrastructures, notamment les routes, les voies ferrées, la distribution d’électricité et les systèmes de communication. Pour refléter l’étendue de ces nouveaux centres d’intérêts, GRESB a adopté le mot comme nom sans autre décomposition sous forme d’acronyme.
En 2021, plus de 1 200 sociétés immobilières, fonds d’investissement immobilier (REIT) et fonds ont participé au benchmark immobilier, avec plus de 120 investisseurs utilisant les données du GRESB pour rester informés de leurs investissements et prendre des décisions concernant la performance ESG de leur portefeuille. La valeur des actifs couverte par le GRESB en 2021 était supérieure à 5 300 milliards de dollars.
Les investisseurs dans l’immobilier commercial sont de plus en plus à la recherche de données ESG pour évaluer de nouveaux investissements. Si vous êtes une société immobilière ou un opérateur d’infrastructure, la notation GRESB vous offre l’occasion de démontrer la qualité de vos actifs. Vous avez donc tout intérêt à vous familiariser avec les classements et les évaluations du GRESB.
Le GRESB publie chaque année des enquêtes auprès des opérateurs immobiliers. Grâce à ces enquêtes, il recueille des données sur la gestion des bâtiments, les performances, les risques climatiques et l’engagement des parties prenantes, et valident ces données via un processus en plusieurs étapes. Le GRESB les utilise ensuite pour créer ses indicateurs de référence, qui sont publiés en externe et largement diffusés.
Il existe deux évaluations complémentaires du GRESB : une évaluation des fonds et une évaluation des actifs. Ceux-ci doivent être réalisés respectivement par des fonds d’infrastructure et des sociétés de portefeuille. Les deux évaluations abordent les principaux aspects de la performance ESG de l’immobilier, tels que pris en compte par les investisseurs. Ils sont alignés sur les normes de reporting de durabilité reconnues au niveau international, telles que les Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (PRI), la Global Reporting Initiative (GRI) et l’Accord de Paris sur le climat.
L’évaluation est basée sur un ensemble d’indicateurs ESG couvrant les composants de la gestion, de la performance et du développement. La composante gestion examine le leadership et la stratégie, les politiques, la gestion des risques et l’engagement des parties prenantes. La composante performance mesure la performance ESG de l’entité à partir des données au niveau des actifs, et le composant développement concerne la conception, la construction et la rénovation des bâtiments, ainsi que les efforts de l’opérateur pour répondre aux préoccupations ESG au cours de ces processus.
Dans le cadre des enquêtes, les participants sont invités à produire des rapports sur l’énergie, les GES, les déchets, l’eau et la certification des bâtiments au niveau des actifs. Les indicateurs thématiques incluent les données et les infrastructures sociales, le transport, les services environnementaux, les fonctionnalités de réseau et la production d’énergie renouvelable. Toutes les données au niveau de l’actif soumises sont confidentielles, et ne seront utilisées que pour valider le rapport du portefeuille.
Des lignes directrices sont disponibles et expliquent l’intention de chaque indicateur, les exigences en matière de réponse, les informations de notation et les explications de la terminologie utilisée. Moyennant des frais supplémentaires, le GRESB propose également un contrôle des réponses (en option). Il s’agit d’un détaillé avis des réponses et d’un appel d’une heure de l’équipe de validation pour discuter de toute question ou préoccupation.
Sur la base des données collectées, le GRESB produit chaque année quatre critères de référence ESG : le Real Estate Benchmark, le Real Estate Development Benchmark, l’Infrastructure Fund Benchmark et l’Infrastructure Asset Benchmark (respectivement indice de référence immobilier, indice de référence du développement immobilier, indice de référence des fonds d’infrastructure et indice de référence des actifs d’infrastructure). L’introduction récente de l’indice de développement permet aux participants ayant des projets et des activités de développement de mieux comprendre leurs performances ESG. Tous les participants aux évaluations sont notés par rapport aux critères de référence pertinents.
Les opérateurs immobiliers recevront des notes globales en fonction de leurs performances, y compris les notations GRESB et les scores GRESB, et auront également la possibilité d’acheter un rapport de référence complet. Ils bénéficieront d’une analyse détaillée des actifs et des indicateurs de leur performance ESG actuelle, ainsi que d’informations sur leurs performances par rapport à leurs homologues (opérateurs ayant une situation, un secteur et un type d’investissement similaires à ceux-ci).
Le GRESB fournit également aux entreprises des suggestions d’actions pour améliorer leur position ESG, et encourage un dialogue sur les critères ESG entre les entreprises, les gestionnaires et les investisseurs. En plus d’une plateforme pour interagir avec les gestionnaires immobiliers, les investisseurs ont accès aux données ESG et aux documents d’information dans l’ensemble de leur portefeuille d’investissement. Ils peuvent utiliser le cadre d’exigences ESG fourni par le GRESB pour évaluer et comparer les performances de leurs actifs immobilier.
Le rapport GRESB Real Estate Assessment (évaluation immobilière GRESB) exige des participants qu’ils déclarent les données ESG au niveau des actifs. Pour répondre au composant des indicateurs de performance de l’évaluation GRESB, les entreprises doivent compiler des données au niveau des actifs telles que l’engagement des parties prenantes, la certification des bâtiments écologiques et la catégorisation automatique des actifs.
Les systèmes de gestion des données de durabilité alignés sur le GRESB, comme Envizi, peuvent aider les entreprises à extraire, compiler et gérer les données d’énergie, d’émissions, de déchets et d’eau nécessaires pour la feuille de calcul des données de niveau d’actif GRESB.
En 2021, le GRESB a lancé une nouvelle méthodologie d’estimation, et de nombreuses entreprises avaient du mal à déterminer si les données qu’elles devaient communiquer répondaient aux nouvelles exigences strictes en matière de production de rapports. Pour aider les entreprises à s’adapter à ces changements, Envizi a lancé en 2022 une nouvelle fonctionnalité qui permet d’évaluer la qualité des données conformément à la méthodologie d’estimation définie dans le Guide de référence 2022 de l’immobilier du GRESB. Des questions mises à jour sont également disponibles pour recueillir les données actualisées sur les actifs, y compris les certifications des bâtiments, les mesures d’efficacité et les caractéristiques de production de rapports.
La mise en place d’un système de reporting ESG précis qui tient compte de ces changements par rapport aux exigences de reporting GRESB peut considérablement accélérer et simplifier le processus de soumission d’une évaluation GRESB.
Le GRESB est un organisme qui produit des évaluations ESG et des indices de durabilité pour l’immobilier et les infrastructures commerciales. Ces plateformes sont reconnues dans le monde entier et pilotées par les investisseurs.
Formellement, le GRESB signifie Global Real Estate Sustainability Benchmark. Cependant, cela s’appliquait lorsque l’organisme a été créé en 2009 et se concentrait alors sur l’immobilier. Au fur et à mesure de son évolution et de sa diversification dans le domaine de l’infrastructure, le GRESB s’est éloigné de l’acronyme, et c’est maintenant le nom de son entreprise.
Les évaluations GRESB recueillent des données sur les bonnes pratiques en matière de durabilité des infrastructures et des biens immobiliers du monde entier. Les opérateurs envoient des données via un portail en ligne sécurisé, répondant à des questions relatives à la gestion des bâtiments, à la performance et à la consommation d’énergie sur l’ensemble de leurs actifs. Le GRESB valide ensuite ces données et fournit à l’opérateur un score de référence qui lui permet de se situer par rapport à ses homologues du secteur.
Le cycle d’évaluation des biens immobiliers du GRESB va du 1er avril au 1er juillet de chaque année. Il s’agit d’un cycle fixe, et les soumissions d’évaluation ne seront pas acceptées en dehors de ces dates. Les résultats préliminaires sont mis à la disposition des participants le 1er septembre, puis il existe une période d’examen d’un mois, pendant laquelle les participants peuvent envoyer leurs demandes au GRESB. Les résultats définitifs sont publiés le 1er octobre.
Une étoile verte GRESB est une distinction décernée aux sociétés immobilières qui obtiennent un score de plus de 50 % dans les critères d’évaluation pertinents dans trois catégories : gestion, performance et développement. L’étoile verte n’est accessible qu’aux acteurs du secteur immobilier, et non de l’infrastructure, et repose sur des performances absolues.
En novembre 2021, le GRESB a annoncé la création de la GRESB Foundation (lien externe à ibm.com), une organisation à but non lucratif qui possède et régit de manière indépendante les normes du GRESB. La nouvelle structure de gouvernance comprend des comités de normalisation, des groupes de ressources experts et des groupes de travail pour soutenir la croissance accrue sur les marchés existants et émergents.
