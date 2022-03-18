Pour plus de 11 900 organisations au Royaume-Uni, le SECR est une obligation de déclaration annuelle. C'est obligatoire pour :

Toutes les sociétés cotées (c’est-à-dire les sociétés inscrites en bourse), qui sont déjà tenues de se conformer aux exigences en matière de déclaration des gaz à effet de serre

« Grandes » sociétés non cotées constituées au Royaume-Uni

« Grandes » sociétés à responsabilité limitée (LLP)

Conformément à la loi sur les sociétés de 2006, les entreprises sont considérées comme « grandes » si elles répondent à au moins deux des critères suivants :

Un chiffre d’affaires d’au moins 36 millions de livres sterling

Un bilan d’au moins 18 millions de livres sterling ; ou

Au moins 250 employés

Il existe toutefois des exceptions. Les Entreprises qui utilisent peu d'énergie (40 MWh ou moins au cours de la période étudiée) ne sont pas tenues de se conformer au SECR. Les organisations du secteur public et celles qui mènent des activités publiques, telles que les associations caritatives, universités, hôpitaux et académies, ne sont pas non plus tenus de soumettre des rapports SECR, mais ils sont toujours encouragés à déclarer leur consommation d’énergie et de carbone de manière similaire.

Pour mesurer le seuil de 40 MWh, une organisation doit prendre en compte toute l'énergie provenant de la consommation de gaz, d'électricité et de carburant pour les transports au Royaume-Uni dont elle est responsable.

Bien que de nombreuses entreprises soient actuellement exemptées de l’obligation de production de rapports, car elles ne relèvent pas des exigences, le gouvernement encourage la participation volontaire pour soutenir la transparence des rapports ESG.