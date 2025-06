Solutions de durabilité d'IBM

Dans la course à la réduction des émissions, de la consommation et des impacts environnementaux, tout est sur la table. Les entreprises de tous secteurs cherchent à transformer leurs modèles économiques en privilégiant la durabilité dans leurs opérations clés et en répondant aux demandes croissantes des principales parties prenantes et des clients sensibles à cette problématique.

Mais les entreprises ne peuvent y parvenir seules. La mise en place d’un programme « zéro émission nette » ne peut véritablement prendre forme que lorsqu’une organisation est en mesure de contrôler, suivre et rendre compte de son empreinte carbone, de ses objectifs de transition énergétique et de ses données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Les entreprises qui souhaitent avoir un impact positif sur la planète tout en assurant une stabilité financière à long terme ont besoin de la bonne combinaison de partenariats stratégiques et de technologies intégrant l’IA pour concrétiser leurs objectifs de gestion durable.

Commencez votre parcours de développement durable dès aujourd’hui en reliant votre feuille de route stratégique à vos opérations quotidiennes.