CDP est un framework de reporting volontaire populaire que les entreprises utilisent pour divulguer des informations environnementales à leurs partenaires (investisseurs, employés et clients). Les rapports sont réalisés sur une base annuelle, le portail prenant en compte les soumissions chaque année entre avril et juillet.

CDP conserve ces données dans une base de données ouverte et déclare détenir la collection la plus complète de données environnementales déclarées sur une base volontaire au monde.