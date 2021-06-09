CDP est un framework de reporting volontaire populaire que les entreprises utilisent pour divulguer des informations environnementales à leurs partenaires (investisseurs, employés et clients). Les rapports sont réalisés sur une base annuelle, le portail prenant en compte les soumissions chaque année entre avril et juillet.
CDP conserve ces données dans une base de données ouverte et déclare détenir la collection la plus complète de données environnementales déclarées sur une base volontaire au monde.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Pour les entreprises, CDP met actuellement trois questionnaires à disposition : changement climatique, sécurité de l’eau et forêts. Chacun d’entre eux est noté en utilisant différentes méthodologies. Chaque questionnaire comprend des questions générales ainsi que des questions réservées aux secteurs à fort impact. La notation des questionnaires de CDP est réalisée par des partenaires agréés et formés par CDP.
Les informations recueillies par CDP peuvent être utilisées par les investisseurs et par les entreprises elles-mêmes. Les investisseurs peuvent utiliser CDP pour prendre des décisions éclairées en matière de performances de durabilité, et les entreprises peuvent prendre des mesures concernant le changement climatique, les ressources en eau et d’autres domaines critiques.
En 2003, on comptait quelques centaines de personnes ayant signalé un problème. Depuis, le nombre de rapports a augmenté de manière significative, voire exponentielle. En 2020, CDP a fait état d’un nombre record de déclarations avec plus de 9 600 communications transmises à CDP, soit une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente et de 70 % depuis la signature de l’Accord de Paris e 2015.
La mission de CDP consiste à émettre de longues listes de questions destinées aux entreprises. En 2021, il s’agissait d’un document de 88 pages comptant plus de 200 questions. Rassembler les données requises et répondre à un questionnaire CDP n’est pas une mince affaire. Dans un rapport de 2021, "Smart Innovators: Corporate ESG & Sustainability Software,", Verdantix (un cabinet d’analyse indépendant) a estimé que « répondre de manière appropriée à un questionnaire CDP peut demander plus de 40 journées de travail à une équipe de 30 employés ».
Le questionnaire de CDP sur le changement climatique comprend une combinaison de questions qualitatives et quantitatives. Les logiciels de reporting de durabilité sont particulièrement bien adaptés pour répondre aux questions qui nécessitent des données quantitatives. Le logiciel peut simplifier les calculs d’émissions, en particulier dans le calcul des émissions de Scope 2 à l’aide de la méthode requise basée sur le marché. En outre, il peut servir à gérer une bibliothèque de facteurs d’émissions utilisés pour calculer l’intensité des émissions et les émissions absolues (Scope 1, Scope 2 basé sur la localisation, Scope 2 basé sur le marché et Scope 3), et il peut séparer les émissions par pays/région, groupe, site et activité.
La suite de solutions de reporting ESG d’Envizi capture les données de différentes sources dans une plateforme unique qui calcule automatiquement les émissions, la consommation d’énergie, les notations des bâtiments et les principaux indicateurs ESG. Ces données sont ensuite disponibles dans divers tableaux de bord et rapports visuels qui peuvent être exportés dans différents formats, afin que les organisations puissent utiliser les informations dans les production de rapports ESG ou pour les exigences de conformité interne.
Découvrez comment transformer les connaissances en matière de durabilité en actions et prendre les prochaines mesures pour exploiter tout le potentiel de l’IA générative.
Découvrez comment les utilisateurs d’IBM Turbonomic ont assuré la durabilité de l’informatique et réduit leur empreinte environnementale tout en garantissant les performances.
Découvrez comment IBM Maximo peut vous aider à optimiser la valeur de vos actifs tout au long de leur cycle de vie.
Découvrez comment les responsables du développement durable et les leaders du zéro émission nette se conforment à la CSRD.
Découvrez comment elles peuvent fixer et atteindre des objectifs de durabilité clairs qui leur donnent une longueur d’avance sur la concurrence.
Optimisez l’allocation des ressources aux applications de votre écosystème grâce à la plateforme IBM Turbonomic.
Commencez votre parcours de développement durable dès aujourd’hui en reliant votre feuille de route stratégique à vos opérations quotidiennes.
Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.