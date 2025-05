Qu’est-ce que le SASB ?

Les experts considèrent de plus en plus la performance ESG comme un indicateur clé de la viabilité financière à long terme d’une organisation. Les gouvernements, les investisseurs, les institutions financières et le grand public utilisent de plus en plus les principes directeurs et les cadres de reporting ESG pour comparer les modèles économiques des entreprises et distinguer les leaders et les moins performants. Les normes de durabilité rendent les cadres de reporting applicables, permettant une divulgation comparable et normalisée des données ESG dans les rapports sur la responsabilité sociale des entreprises, ESG ou annuels.

Les normes du SASB identifient les informations ESG qui sont financièrement significatives pour évaluer la façon dont une organisation crée de la valeur pour l’entreprise. Elles constituent un outil pratique pour la mise en œuvre de cadres de reporting ESG fondés sur des principes, tels que la TCFD et l’IIRC. Le cadre du SASB est conçu pour aider les entreprises à partager leurs impacts ESG externes dans le langage des investisseurs, des créanciers et des autres parties prenantes.