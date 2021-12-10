Qu'est-ce que le reporting RSE ?

Les preuves de l’engagement des entreprises envers la société, le bien-être et les conditions de travail de leurs employés remontent aux années 1800, pendant la révolution industrielle. La philanthropie se développe également à cette époque et il n’est pas rare que des industriels et des entrepreneurs fassent des dons à des causes éducatives ou scientifiques.

Les rapports modernes sur la RSE remontent à 1953, date à laquelle le terme a été officiellement inventé par l’économiste américain Howard Bowen. Dans les années 1970, la popularité des rapports sur la RSE a commencé à s’affirmer et, dans les années 1980, de nombreuses entreprises utilisaient les rapports sur la RSE pour mettre en avant leur responsabilité sociale, renforcer la réputation de leur marque et répondre aux parties prenantes.

Autrefois peu utilisée dans certaines entreprises, la RSE est aujourd’hui une forme d’autorégulation largement pratiquée dans les entreprises de toutes tailles et souvent dirigée par un responsable de la RSE.