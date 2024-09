IBM® Envizi: Sustainability Program Tracking est un logiciel robuste de gestion de la durabilité qui simplifie la collecte des données en capturant et en suivant dans un système central les données des programmes ESG et de durabilité telles que les prévisions, les calendriers, les flux de trésorerie, les objectifs et les livrables.



Ainsi, toutes vos données sont capturées au même endroit et vous bénéficiez d’une vue d’ensemble complète des initiatives ESG et de durabilité de votre organisation (de ses programmes relatifs aux déchets et à l’eau jusqu’à la RSE et aux investissements communautaires).

De plus, en utilisant PowerReports (intégré à Microsoft Power BI) pour la production de rapports sur la durabilité, vous pouvez facilement comparer les projets de votre portefeuille et de votre chaîne d’approvisionnement pour vous assurer de toujours donner la priorité aux projets ESG dont l’impact est le plus fort.