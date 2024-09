IBM Envizi rend ce processus plus accessible grâce à cette dernière version d'Envizi en sept langues. Les clients peuvent désormais consulter l'interface IBM Envizi ESG Suite en anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais brésilien et japonais.

Les nouvelles capacités de classification des textes sont conçues pour permettre un bond en avant en termes d'efficacité et de précision en aidant les organisations à ingérer, organiser et gérer automatiquement les données sur les dépenses requises pour les calculs d'émissions et les divulgations externes.

Actualités : juillet

Digital Realty choisit IBM Envizi pour la production de rapports ESG

Digital Realty est l’un des plus grands fournisseurs de solutions de centres de données, de colocation et d’interconnexion cloud et neutres au monde. L’entreprise compte utiliser la suite IBM Envizi ESG pour collecter et analyser ses données ESG avant de les compiler dans des rapports pour chacun de ses 300 centres de données répartis dans 27 pays.