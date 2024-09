IBM Envizi : ESG Reporting Frameworks est une solution de reporting ESG qui rationalise la compilation et l’examen des volumes de données nécessaires à de nombreuses équipes et parties prenantes.

Il comprend plus de 1 000 questions provenant des principaux cadres des exigences de reporting internationaux, tels que l’ESRS pour aider à se conformer à la CSRD, la SASB, la GRI, les SDG de l’ONU et la TCFD, qui sont mises à jour au fur et à mesure de l’évolution des exigences en matière de reporting.



En outre, les réponses des années précédentes peuvent également être réutilisées et des réponses similaires peuvent être employées dans différents cadres.