Le module IBM Envizi Supply Chain Intelligence capture et agrège les données de transactions à volume élevé des fournisseurs et des produits pour les émissions de Scope 3 et leur reporting, en mettant l’accent sur la catégorie 1, Achats de biens et de services.

Les données transactionnelles, y compris les dépenses, sont directement intégrées à partir des systèmes ERP et des systèmes de comptabilité financière. Le moteur de calcul des émissions intégré automatise le calcul des émissions de Scope 3 pour les lignes de commande individuelles, en donnant la priorité aux données PCF propres au fournisseur lorsqu’elles sont disponibles. Lorsque ce n’est pas le cas, des données moyennes ou des facteurs d’émission basés sur les dépenses sont utilisés. Les outils analytiques fournissent des informations pour étayer les activités de réduction des émissions.

Conçu pour l’évolutivité, le logiciel dédié à la chaîne d’approvisionnement ESG gère de grands jeux de données pour évoluer avec les besoins de l’organisation. Il rationalise la collaboration avec les fournisseurs et intègre une comptabilité carbone avancée au sein d’une suite logicielle qui couvre toutes les catégories de Scope 1, 2 et 3.