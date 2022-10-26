« Les vêtements viennent d’Asie, le cacao et les fruits d’Afrique, et le café d’Amérique du Sud : a nouvelle loi sur la chaîne d’approvisionnement (Lieferkettengesetz) vise à protéger les droits des personnes qui produisent des biens pour le marché allemand. »

Ce préambule à la loi allemande sur le devoir de diligence requise en matière de chaîne d’approvisionnement (SCDDA) qui figure sur le site Web du gouvernement fédéral allemand, explique pourquoi les gouvernements mettent l’accent sur l’aspect humain de la chaîne d’approvisionnement, au-delà des impacts environnementaux tels que les émissions de la chaîne d’approvisionnement.

En 2021, l’Allemagne a adopté la loi LKSg (Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten), une loi sur le devoir de diligence en matière de chaîne d’approvisionnement (SCDDA). C’est un moment déterminant pour la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), car c’est la première fois que les entreprises allemandes seront tenues légalement responsables du respect des droits humains dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales.

Bien que la loi soit largement axée sur l’aspect social du principe de responsabilité ESG, elle considère que les risques environnementaux et leur impact négatif sur la santé humaine au sein des chaînes d’approvisionnement sont étroitement liés. En conséquence, la SCDDA exige que les entreprises respectent les accords internationaux axés sur les risques environnementaux, tels que les conventions de Minamata et de Bâle, afin de limiter les dommages causés par les polluants, les produits chimiques toxiques ainsi que la manipulation et l’élimination des déchets dangereux.

Dans cet article, nous verrons qui est concerné par la loi SCDDA, ce que les entreprises doivent faire pour s’y conformer et comment elles peuvent se préparer aux obligations de diligence raisonnable.

Qu’est-ce que la loi SCDDA allemande ?

La loi allemande sur le devoir de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement impose des obligations de vigilance aux entreprises dont l’administration centrale, l’établissement principal, le siège administratif, le siège légal ou une succursale se trouvent en Allemagne en termes de respect des normes environnementales et des droits de l’homme applicables à leur chaîne d’approvisionnement.

La SCDDA présente une liste complète d’obligations, qui inclut le développement d’un système de gestion des risques à des fins de conformité. Elle détaille également les mesures préventives et correctives requises et établit des procédures obligatoires de plainte. La loi exige une documentation et des rapports réguliers, et les violations sont passibles d’amendes conséquentes.

Que doivent faire les entreprises pour se conformer à la loi SCDDA ?

Les entreprises doivent surveiller les violations et agir en conséquence, tant au sein de leurs propres opérations que de celles de leurs fournisseurs directs (du processus d’extraction des matières premières à la livraison des marchandises au client), que l’activité ait été exercée en Allemagne ou à l’étranger.

De même, si une entreprise a connaissance d’une éventuelle violation des normes environnementales ou des droits de l’homme par l’un de ses fournisseurs indirects, elle est tenue de procéder immédiatement à une analyse des risques liés à ces violations.

La loi impose non seulement une responsabilité très claire aux organisations en ce qui concerne la performance de leur chaîne d’approvisionnement, mais aussi une obligation d’agir et de prendre des mesures correctives en conséquence.

Points essentiels à retenir :

Pour les dirigeants d’entreprise, cela signifie que leurs chaînes d’approvisionnement suscitent désormais la même attention que les performances financières. De plus en plus, ils subissent une pression pour savoir ce qui se passe en amont, au risque de devoir supporter des dommages en termes de réputation et d’investissements et sur le plan financier.

Quelles sont les entreprises qui relèvent du champ d’application de la loi SCDDA ?

Il y aura deux phases pour placer les entreprises dans le champ d’application de la SCDDA.

Phase 1 : à partir de janvier 2023

La loi allemande sur le devoir de diligence en matière de chaîne d’approvisionnement s’appliquera aux entreprises basées en Allemagne comptant plus de 3 000 employés, ou aux succursales enregistrées en Allemagne en tant que sociétés étrangères comptant plus de 3 000 employés. Le nombre de salariés comprend également le personnel détaché à l’étranger pour le compte d’entreprises nationales. Les sociétés du groupe sont incluses dans le calcul du nombre d’employés de la société mère et la loi considère les employés comme « tout employé(e) disposant d’un contrat de travail de plus de six mois ». Ce critère s’applique à environ 600 entreprises.

Phase 2 : à partir de janvier 2024

La portée s’étendra aux entreprises basées en Allemagne employant plus de 1 000 employés, ou aux succursales enregistrées en Allemagne en tant que sociétés étrangères comptant plus de 1 000 employés. Une fois ce champ d’application mis en œuvre, le critère s’appliquera à environ 2 900 entreprises.

La loi SCDDA aura-t-elle un impact sur les petites et moyennes entreprises (PME) ?

Il est important de reconnaître que la loi allemande sur le devoir de diligence en matière de chaîne d’approvisionnement aura un effet en cascade. Les PME qui ne font pas partie des champ d’application devraient encore être concernées dans les mois et les années à venir, car les grandes entreprises répercuteront probablement les obligations de diligence raisonnable que la loi leur impose sur leurs fournisseurs.