IBM® Envizi: Utility Bill Analytics est un logiciel qui vous fait gagner du temps en rassemblant les données de vos factures de services collectifs, en automatisant les conversions et les calculs et en normalisant les performances énergétiques selon les indicateurs météorologiques et les ICP.

Non seulement il élimine le besoin de tableurs complexes, mais il vous aide également à prendre de meilleures décisions en matière d’efficacité énergétique dans l’ensemble de votre portefeuille en identifiant les valeurs aberrantes et les écarts de coût et de consommation.