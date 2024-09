Fonctions du module

Gestion des performances des services collectifs Partant d’une vue d’ensemble du portefeuille, vous pouvez accéder à des groupes, à des sites ou à des compteurs individuels et produire des rapports sur une série d’indicateurs de performance des services collectifs comprenant la consommation, la demande, les émissions et l’intensité relative de l’énergie et de l’eau.

Modélisation des données Effectuez une analyse de régression pour normaliser les performances énergétiques en fonction des conditions météorologiques et des ICP, puis mesurez et suivez les économies par rapport aux périodes de référence au fil du temps.

Visualisation et production de rapports Consultez les données de vos compteurs sur les tableaux de bord intégrés, puis extrayez des rapports et analysez la demande et la consommation d’énergie et d’eau à différents niveaux de granularité.