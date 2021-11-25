Qu’est-ce que la Global Reporting Initiative (GRI) ?

La Global Reporting Initiative (GRI) est une organisation internationale à but non lucratif qui aide les entreprises, les gouvernements et d’autres organisations à communiquer clairement leur impact sur le monde. Les rapports complets et précis sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont essentiels pour la croissance et la transparence, mais sans une méthodologie standardisée, les rapports sur le développement durable peuvent être difficiles à évaluer.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Les normes GRI sont les normes les plus utilisées pour la production de rapports de durabilité. Actuellement, elles sont utilisées par plus de 10 000 entreprises dans plus de 100 pays. Elles s’appliquent aux gouvernements et aux entreprises de toutes tailles. Elles sont particulièrement utiles pour suivre et rendre compte des efforts d’une entreprise pour atteindre des objectifs de zéro émission nette dans son parcours de réduction des émissions de carbone.
Le format convivial garantit également que les normes GRI peuvent être adoptées par des experts en la matière qui peuvent être moins expérimentés et dotés de ressources en matière de reporting ESG et de durabilité. Si une entreprise n’est pas en mesure d’établir un rapport conformément aux normes (préférable), elle peut toujours les utiliser pour établir un rapport en référence aux normes de la GRI, ce qui fait des normes un outil de rapport sur la durabilité très accessible pour les entreprises de toutes tailles et à tous les stades du parcours de décarbonation.
Les normes GRI sont également particulièrement importantes pour les entreprises opérant dans plusieurs régions avec différentes exigences en matière de durabilité, car elles sont cohérentes, mesurables et comparables et peuvent être comprises dans un « langage » de reporting standardisé.
Les normes GRI sont pertinentes pour un éventail de parties prenantes internes et externes qui sont préoccupées par la transparence de l’impact d’une entreprise. Ces parties prenantes comprennent généralement des employés, des régulateurs, des décideurs et des investisseurs qui ont tous besoin d’accéder à des rapports ESG cohérents pour des raisons différentes.
Les normes GRI sont réparties en trois catégories : universelles, sectorielles et thématiques. Il s’agit d’un système modulaire et interconnecté : toutes les entreprises utilisent les trois normes universelles, mais elles choisissent les normes sectorielles et thématiques qui s’appliquent le mieux à leur situation. Les normes sectorielles sont assez récentes : une seule a été publiée et trois autres sont actuellement en cours de développement.
Les normes universelles sont réparties comme suit :
GRI 3 fournit un processus clair pour identifier les « thèmes importants ». Cela commence par comprendre le contexte de l’entreprise, identifier les impacts réels et potentiels, évaluer l’importance de ces impacts, hiérarchiser les impacts les plus significatifs pour le reporting et enfin déterminer les thèmes importants pertinents.
Les normes thématiques sont organisées comme suit :
Les normes universelles n’ont été mises à jour que récemment et étaient précédemment appelées GRI série 100. Les anciennes ou les nouvelles normes peuvent être consultées dans les rapports jusqu’en 2023, date à laquelle les nouvelles normes ont pris le relais.
Les normes spécifient des indicateurs, appelés « divulgations », nécessaires pour rendre compte de manière transparente une entreprise et son impact. Chaque norme thématique comprend des informations sur l’approche de gestion et des informations spécifiques à un thème. Les informations sur l’approche de gestion étudient de quelle manière une entreprise gère un thème matériel, les impacts associés et les attentes et intérêts raisonnables des parties prenantes.
Par exemple, la série GRI 403, relative à la santé et à la sécurité au travail, est une norme classée dans la catégorie « thèmes sociaux ». Dans le cadre de cette norme, il existe un certain nombre de rapports.
Rapports sur l’approche de la gestion :
Rapports thématiques :
Les normes comprennent des exigences pour chaque rapport, ainsi que des conseils pour développer la narration la plus efficace et la plus complète. Certains rapports ont des exigences qui décrivent les informations nécessaires pour rendre compte ou des instructions pour se conformer à la norme GRI.
Les normes GRI sont structurées pour aider une entreprise et ses parties prenantes à comprendre le contexte du rapport afin de mieux voir l’importance de ses impacts.
Pour en savoir plus, consultez le récapitulatif des normes GRI.
Grâce à un reporting amélioré, les entreprises sont mieux à même de mesurer, de divulguer, de gérer et de comprendre leurs impacts, et d’identifier les opportunités stratégiques.
Des rapports clairs et cohérents renforcent la confiance. Elle améliore la relation d’une entreprise avec sa communauté, ses secteurs et ses propres employés, ce qui peut permettre d’augmenter la valeur du marché à long terme. Les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux profils de risque de leurs entreprises en matière de développement durable en exigeant des rapports clairs.
La production de rapports sur la durabilité à l’aide des normes GRI témoigne d’une nouvelle orientation. Bien que les normes soient systématiquement examinées pour refléter un cadre des exigences à jour, les rapports développés conformément aux normes GRI conservent leur pertinence et sont plus facilement comparables aux rapports précédents et à ceux d’autres secteurs.
Des rapports ESG précis et reconnus à l’échelle mondiale sont nécessaires pour qu’une entreprise respecte les exigences des parties prenantes et des investisseurs en matière de rapports, et fasse preuve de transparence dans ses efforts de décarbonation.
En 2023, 98,6 % des entreprises du S&P 500 ont publié des rapports sur le développement durable. Les entreprises publiques de toutes tailles comprennent de plus en plus l’importance économique du reporting ESG structuré, et la GRI fournit un ensemble de normes applicables et comparables pour guider ce reporting.
Les logiciels ESG peuvent être utilisés pour faciliter le reporting GRI en fournissant des données précises et cohérentes de haute qualité. Il sont particulièrement utiles pour les rapports sur les mesures environnementales telles que le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES), où des données quantitatives sont requises. La comptabilisation des gaz à effet de serre et la production de rapports sur la durabilité sont des processus complexes qui nécessitent l’accès à des données énergétiques précises, en temps réel et sur le plan historique.
Les rapports GRI peuvent être difficiles à consolider si les informations sont cloisonnées dans différents services de l’entreprise, et le contrôle des versions peut être difficile à gérer si les informations sont contenues dans des feuilles de calcul. Le logiciel de production de rapports ESG supprime les données gérées localement et crée une source unifiée d’informations. Il peut ensuite fournir les résultats nécessaires pour lancer des rapports GRI avec précision.
Avec le module de production de rapports ESG d’Envizi dans les solutions ESG, les questions du framework GRI sont disponibles dans le module, ce qui vous permet de capturer les données en un seul endroit et de les transmettre à GRI à partir d’Envizi. Le module dédié à la production de rapports ESG prend également en charge un certain nombre d’autres frameworks, notamment CDP, SASB, GRESB, SECR, NGER, SDG, SFDR et TCFD.
Dans le module, des conseils et des astuces sont également fournis pour chaque question afin d’informer les entreprises de tous niveaux d’expertise sur la meilleure façon de gérer les exigences de reporting. En outre, étant donné que les réponses peuvent être identiques ou similaires dans différents frameworks et rester inchangées pendant plusieurs années, les réponses historiques peuvent être utilisées dans différents frameworks sans qu’il soit nécessaire de les copier-coller manuellement, ce qui se passe souvent avec le reporting traditionnel.
Les rapports démontrent un engagement transparent à travailler à un impact plus positif sur la société et la planète. Les normes GRI sont les normes de rapport sur la durabilité les plus largement utilisées et, avec le soutien du logiciel de production de rapports ESG, comme Envizi, elles peuvent être utilisées par des entreprises responsables et tournées vers l’avenir pour communiquer leur contribution à un monde plus durable.
Découvrez comment transformer les connaissances en matière de durabilité en actions et prendre les prochaines mesures pour exploiter tout le potentiel de l’IA générative.
Découvrez comment les utilisateurs d’IBM Turbonomic ont assuré la durabilité de l’informatique et réduit leur empreinte environnementale tout en garantissant les performances.
Découvrez comment IBM Maximo peut vous aider à optimiser la valeur de vos actifs tout au long de leur cycle de vie.
Découvrez comment les responsables du développement durable et les leaders du zéro émission nette se conforment à la CSRD.
Découvrez comment elles peuvent fixer et atteindre des objectifs de durabilité clairs qui leur donnent une longueur d’avance sur la concurrence.
Optimisez l’allocation des ressources aux applications de votre écosystème grâce à la plateforme IBM Turbonomic.
Commencez votre parcours de développement durable dès aujourd’hui en reliant votre feuille de route stratégique à vos opérations quotidiennes.
Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.