Qu’est-ce que la Global Reporting Initiative (GRI) ?

Les normes GRI sont réparties en trois catégories : universelles, sectorielles et thématiques. Il s’agit d’un système modulaire et interconnecté : toutes les entreprises utilisent les trois normes universelles, mais elles choisissent les normes sectorielles et thématiques qui s’appliquent le mieux à leur situation. Les normes sectorielles sont assez récentes : une seule a été publiée et trois autres sont actuellement en cours de développement.

Les normes universelles sont réparties comme suit :

GRI 1 : fondement

fondement GRI 2 : informations générales

informations générales GRI 3 : thèmes importants

GRI 3 fournit un processus clair pour identifier les « thèmes importants ». Cela commence par comprendre le contexte de l’entreprise, identifier les impacts réels et potentiels, évaluer l’importance de ces impacts, hiérarchiser les impacts les plus significatifs pour le reporting et enfin déterminer les thèmes importants pertinents.

Les normes thématiques sont organisées comme suit :

GRI série 200 : thèmes économiques

thèmes économiques GRI série 300 : thèmes environnementaux

thèmes environnementaux GRI série 400 : thèmes sociaux

Les normes universelles n’ont été mises à jour que récemment et étaient précédemment appelées GRI série 100. Les anciennes ou les nouvelles normes peuvent être consultées dans les rapports jusqu’en 2023, date à laquelle les nouvelles normes ont pris le relais.

Les normes spécifient des indicateurs, appelés « divulgations », nécessaires pour rendre compte de manière transparente une entreprise et son impact. Chaque norme thématique comprend des informations sur l’approche de gestion et des informations spécifiques à un thème. Les informations sur l’approche de gestion étudient de quelle manière une entreprise gère un thème matériel, les impacts associés et les attentes et intérêts raisonnables des parties prenantes.

Par exemple, la série GRI 403, relative à la santé et à la sécurité au travail, est une norme classée dans la catégorie « thèmes sociaux ». Dans le cadre de cette norme, il existe un certain nombre de rapports.

Rapports sur l’approche de la gestion :

Rapport 403-1 : système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

Rapport 403-2 : identification des dangers, évaluation des risques et investigation des incidents

Rapport 403-3 : services de la santé au travail

Rapport 403-4 : participation, consultation et communication des travailleurs sur la santé et la sécurité au travail

Rapport 403-5 : formation des employés sur la santé et la sécurité au travail

Rapport 403-6 : promotion de la santé des employés

Rapport 403-7 : prévention et atténuation des incidences sur la santé et la sécurité au travail directement liées aux relations commerciales

Rapports thématiques :

Rapport 403-8 : employés couverts par un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

Rapport 403-9 : blessures liées au travail

Rapport 403-10 : problèmes de santé liés au travail

Les normes comprennent des exigences pour chaque rapport, ainsi que des conseils pour développer la narration la plus efficace et la plus complète. Certains rapports ont des exigences qui décrivent les informations nécessaires pour rendre compte ou des instructions pour se conformer à la norme GRI.

Les normes GRI sont structurées pour aider une entreprise et ses parties prenantes à comprendre le contexte du rapport afin de mieux voir l’importance de ses impacts.

Pour en savoir plus, consultez le récapitulatif des normes GRI.