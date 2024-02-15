La notation NABERS est un système d'évaluation standardisé des bâtiments qui examine les performances en matière de durabilité des bâtiments commerciaux en Australie. Le National Australian Built Environment Ratings System, plus communément appelé NABERS, attribue une note sur 6, similaire à celle que l'on trouve généralement sur les appareils électroménagers, aux bâtiments tels que les bureaux, les hôpitaux, les centres commerciaux et les hôtels.
Une étoile sur l'échelle NABERS correspond à la note la plus basse, tandis que six étoiles représentent la note la plus élevée (signe d'un bâtiment « leader sur le marché », affichant une efficacité environnementale exceptionnelle). Un bâtiment ayant obtenu une notation NABERS de six étoiles est nettement plus performant qu'un bâtiment ayant obtenu cinq étoiles et émettra près de deux fois moins de gaz à effet de serre. Trois étoiles correspondent à une note « moyenne », mais elles représentent un bon niveau de base, permettant aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments de travailler à l'amélioration de l'efficacité énergétique.
Les critères de notation NABERS prennent en compte quatre catégories lors de l'évaluation d'un bâtiment :
Le système de notation utilise un système de comparaison avec des bâtiments similaires et ne prend en compte que les éléments sur lesquels le propriétaire/gestionnaire d'un bâtiment peut exercer une influence et apporter des améliorations. Par exemple, l'efficacité avec laquelle un bâtiment trie ses déchets en vue de leur recyclage. Cela signifie qu'une note de six étoiles est théoriquement accessible pour chaque bâtiment.
Le système de notation NABERS analyse les performances sur une période de 12 mois et reflète une série de situations de fonctionnement (par exemple, pendant les mois d’été et d’hiver, lorsque la consommation d’énergie a tendance à fluctuer). Il démontre les performances opérationnelles et la durabilité des bâtiments tout au long de l'année et les résume en une simple notation sous forme d'étoiles.
La NABERS est gérée à l'échelle nationale par le Bureau de l'environnement et du patrimoine de Nouvelle-Galles du Sud, au nom des gouvernements du Commonwealth, des États et des territoires. Ce système a été étendu à l'échelle internationale au Royaume-Uni (NABERS UK) et en Nouvelle-Zélande (NABERS NZ), où il est géré localement avec le soutien du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud.
Bien que la participation aux évaluations NABERS soit généralement volontaire, elle est obligatoire dans certains cas. Par exemple, le gouvernement australien a spécifié que les nouveaux bâtiments gouvernementaux devaient obtenir une notation énergétique NABERS de 4,5 étoiles. Elle est également exigée lors de la location, de la sous-location ou de la vente de bureaux commerciaux de plus de 2 000 m². De plus en plus, les autorités locales à travers l'Australie exigent également le respect d'une notation NABERS minimum pour les nouveaux projets immobiliers à grande échelle.
Chaque bâtiment, quelle que soit son empreinte physique, a un impact sur l'environnement. Les émissions de gaz à effet de serre, l'élimination des déchets et la consommation d'eau contribuent toutes à l'impact environnemental des bâtiments, près de 40 % des émissions mondiales de CO2 provenant de l'environnement bâti. Le suivi des notations NABERS incite non seulement les promoteurs à concevoir de nouveaux bâtiments dans une optique de durabilité, mais encourage également la modernisation des installations et des actifs afin de les rendre plus efficaces sur le plan énergétique.
Toute amélioration de la notation NABERS relève non seulement de la responsabilité du propriétaire du bâtiment, mais également de celle de tous les locataires. Les critères de notation évaluent l'impact réel et non pas seulement l'intention. Cela signifie qu'ils reflètent les performances réelles, et non pas seulement les projets.
La notation NABERS fournit également les bases nécessaires à l'amélioration des activités liées à la construction et à la location afin d'obtenir de meilleures performances en matière de développement durable. Le suivi et la saisie réguliers des notations NABERS permettent de mettre en évidence les faiblesses et les domaines à améliorer. Une baisse de la note dans une catégorie donne une indication claire des domaines sur lesquels il convient de se concentrer.
Bien que les exigences de notation NABERS soient facultatives, une meilleure notation NABERS présente des avantages considérables, en plus d'un impact environnemental réduit. La réduction des coûts d'exploitation, tels que les factures d'énergie, peut entraîner des économies financières substantielles, et les investissements dans l'amélioration de l'efficacité sont généralement très rapidement rentabilisés. Tous ces facteurs contribuent également à améliorer la réputation, car les bâtiments qui respectent les exigences de notation NABERS sont certifiés de manière indépendante comme étant plus durables pour l'environnement et plus attrayants pour les occupants.
Les notes NABERS sont calculées à partir des données fournies par des informations mesurées et vérifiées sur les performances, telles que la consommation d'énergie et d'eau. Ces informations sont ajustées afin d'être comparées à d'autres bâtiments australiens similaires, ce qui permet d'attribuer une note par étoiles. Les données sur la consommation d'énergie et d'autres indicateurs sont pris en compte, comparés à des références et convertis en une note facile à comprendre. Étant donné que la consolidation des données relatives aux services publics pour les cadres de reporting tels que NABERS peut s'avérer complexe pour les organisations, IBM Envizi a développé un outil Utility Bill Analytics afin d'aider les entreprises possédant des bâtiments à forte consommation d'énergie à saisir et à interpréter facilement les données relatives aux factures de services publics en temps réel.
Actuellement, les évaluations NABERS sont disponibles pour les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les centres de données, les centres commerciaux, les établissements de soins aux personnes âgées, les immeubles d'habitation et les hôtels. Toutefois, certaines catégories de mesure ne sont disponibles que pour certains types de bâtiments. Par exemple, l'évaluation de la qualité de l'environnement intérieur n'est disponible que pour les immeubles de bureaux, car elle est plus pertinente pour mesurer la QEI pour ce type d'utilisation des bâtiments que pour un centre de données ou un hôpital.
La notation NABERS est reconnue dans toute l'Australie, car elle est vérifiée de manière indépendante. L'obtention d'une notation NABERS chaque année permet de suivre les progrès réalisés ou, à défaut, d'identifier les irrégularités.
La notation NABERS est également en mesure de fournir une certification de neutralité carbone pour l'environnement bâti, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans leurs objectifs de durabilité. Le site officiel de l'évaluation NABERS fournit une gamme d’outils de calcul pour estimer les notes actuelles d'un bâtiment et pour prédire quelles pourraient être ces notes après des modifications et des améliorations. Ces résultats indicatifs peuvent aider les chefs d’entreprise et les gestionnaires à identifier les possibilités d’amélioration.
Une fois qu’une notation NABERS a été reçue, elle sert de référence pour suivre les progrès de la durabilité d’un bâtiment. Les deux façons d’améliorer une évaluation consistent à apporter des changements opérationnels et à moderniser les équipements.
Par exemple, remplacer les lumières halogènes par des globes LED plus efficaces peut réduire la consommation d’énergie de 75 %, et comme elles nécessitent beaucoup moins de changements, elles réduisent également les gaspillages. Un changement opérationnel qui peut améliorer la note NABERS consiste à éteindre complètement les lumières et la climatisation lorsqu'un espace est inoccupé, par exemple dans un immeuble de bureaux pendant le week-end.
Les logiciels de gestion de l’énergie tels qu’IBM Envizi constituent un autre moyen efficace d’identifier les failles et les opportunités d’optimisation des bâtiments.
L’utilisation de logiciels pour gérer les rapports ESG améliore l’efficacité et la qualité de la capture des données. IBM Envizi, par exemple, est un fournisseur de logiciels « NABERS équipé » qui peut stocker et examiner des données liées à NABERS et fournir des Reviews indicatives sur une seule plateforme. Grâce à cette plateforme centralisée, les données de l'Entreprise du portefeuille peuvent être visualisées et calculées à l'aide de l'algorithme officiel de NABERS.
