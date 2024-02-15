La notation NABERS est un système d'évaluation standardisé des bâtiments qui examine les performances en matière de durabilité des bâtiments commerciaux en Australie. Le National Australian Built Environment Ratings System, plus communément appelé NABERS, attribue une note sur 6, similaire à celle que l'on trouve généralement sur les appareils électroménagers, aux bâtiments tels que les bureaux, les hôpitaux, les centres commerciaux et les hôtels.

Une étoile sur l'échelle NABERS correspond à la note la plus basse, tandis que six étoiles représentent la note la plus élevée (signe d'un bâtiment « leader sur le marché », affichant une efficacité environnementale exceptionnelle). Un bâtiment ayant obtenu une notation NABERS de six étoiles est nettement plus performant qu'un bâtiment ayant obtenu cinq étoiles et émettra près de deux fois moins de gaz à effet de serre. Trois étoiles correspondent à une note « moyenne », mais elles représentent un bon niveau de base, permettant aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments de travailler à l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Les critères de notation NABERS prennent en compte quatre catégories lors de l'évaluation d'un bâtiment :

Énergie : mesure l'efficacité énergétique, par exemple en examinant l'utilisation des éclairages, des ascenseurs et de la climatisation.

Eau : mesure la quantité d'eau utilisée et recyclée

Déchets : mesure les déchets produits et recyclés et examine la gestion de la chaîne d'approvisionnement

: mesure les déchets produits et recyclés et examine la gestion de la chaîne d'approvisionnement Qualité de l'environnement intérieur (QEI) : évalue le confort des occupants d'un bâtiment en mesurant la qualité de l'air, l'éclairage, la température et l'acoustique.

Le système de notation utilise un système de comparaison avec des bâtiments similaires et ne prend en compte que les éléments sur lesquels le propriétaire/gestionnaire d'un bâtiment peut exercer une influence et apporter des améliorations. Par exemple, l'efficacité avec laquelle un bâtiment trie ses déchets en vue de leur recyclage. Cela signifie qu'une note de six étoiles est théoriquement accessible pour chaque bâtiment.

Le système de notation NABERS analyse les performances sur une période de 12 mois et reflète une série de situations de fonctionnement (par exemple, pendant les mois d’été et d’hiver, lorsque la consommation d’énergie a tendance à fluctuer). Il démontre les performances opérationnelles et la durabilité des bâtiments tout au long de l'année et les résume en une simple notation sous forme d'étoiles.