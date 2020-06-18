Le coût de l’utilisation des feuilles de calcul pour les notations ESG

Chaque année, les équipes chargées de la durabilité des entreprises se lancent dans un processus de plusieurs mois pour collecter et déclarer leurs données ESG (environnement, social, gouvernance). De nombreuses entreprises effectuent leur comptabilité carbone annuelle et le calcul de leur notation ESG à l’aide de feuilles de calcul, ce qui augmente les risques et nuit à la productivité, en particulier pour les entreprises complexes et internationales qui doivent se conformer à plusieurs cadres réglementaires.

Voici les risques que vous courez lorsque vous utilisez des feuilles de calcul pour calculer vos notations ESG, et comment un logiciel peut vous aider.