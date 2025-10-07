Qu'est-ce que le calcul intensif ?

La technologie de calcul intensif utilise des supercalculateurs, les ordinateurs les plus rapides au monde. Les supercalculateurs sont constitués d'interconnexions, de systèmes d'E/S, de mémoire et de cœurs de processeurs.

Contrairement aux ordinateurs traditionnels, les supercalculateurs utilisent plusieurs unités centrales de traitement (CPU). Ces unités centrales sont regroupées en nœuds de calcul, comprenant un processeur ou un groupe de processeurs (le multiprocesseur symétrique (SMP)) et un bloc mémoire. À l'échelle, un supercalculateur peut contenir des dizaines de milliers de nœuds. Grâce à des capacités de communication interconnectées, ces nœuds peuvent collaborer afin de résoudre un problème spécifique. Les nœuds utilisent également des interconnexions pour communiquer avec les systèmes d'E/S, comme le stockage de données et la mise en réseau.

Il convient de noter qu'en raison de la consommation d'énergie des supercalculateurs modernes, les centres de données ont besoin de systèmes de refroidissement et d'installations adaptées pour accueillir ces équipements.

