IBM Spectrum LSF Suites est une plateforme de gestion des charges de travail et un outil de planification de travaux pour les environnements de calculs hautes performances (HPC) distribués. Une automatisation Terraform permettant de provisionner et de configurer des ressources pour un cluster basé sur IBM Spectrum LSF sur IBM Cloud est disponible.

Permettez aux utilisateurs de gagner en productivité et de tirer pleinement parti du matériel à leur disposition tout en réduisant les coûts de gestion du système grâce à notre solution intégrée pour les environnements HPC critiques. Son architecture hétérogène à haute évolutivité et haute disponibilité traite les charges de travail traditionnelles à débit élevé et de calculs hautes performances. La solution convient également au big data, à l’informatique cognitive, à l’apprentissage automatique accéléré par GPU et aux charges de travail conteneurisées.

Avec une prise en charge dynamique des calculs hautes performances sur le cloud, IBM Spectrum LSF Suites permet aux entreprises d’utiliser intelligemment les ressources du cloud en fonction des demandes de charges de travail. La solution est compatible avec les principaux fournisseurs de services cloud.