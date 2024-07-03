Qu’est-ce que le parallélisme ?

Les processeurs communiquent à l’aide d’une mémoire partagée et leurs solutions sont combinées à l’aide d’un algorithme. Le calcul parallèle est nettement plus rapide que le calcul séquentiel, son prédécesseur qui utilise un seul processeur pour résoudre les problèmes en séquence.

Lorsque les ordinateurs ont été inventés à la fin des années 1940 et dans les années 1950, les logiciels étaient programmés pour résoudre les problèmes en séquence, ce qui limitait la vitesse de traitement. Pour résoudre les problèmes plus rapidement, les algorithmes devaient être créés et implémentés en suivant un ensemble d’instructions sur une unité centrale de traitement (CPU). Ce n’est qu’après l’exécution d’une instruction qu’une autre pouvait être résolue.

À partir des années 1950, le calcul parallèle a permis aux ordinateurs d’exécuter du code plus rapidement et plus efficacement en divisant les problèmes de calcul en problèmes similaires plus petits. Ces problèmes, connus sous le nom d’algorithmes parallèles, ont ensuite été répartis entre plusieurs processeurs.

Aujourd’hui, les systèmes parallèles ont évolué au point d’être utilisés dans de nombreux ordinateurs, ce qui rend les tâches quotidiennes telles que la vérification des e-mails ou l’envoi d’un SMS des centaines de fois plus rapides que si elles étaient effectuées à l’aide du calcul séquentiel. En plus d’alimenter les appareils personnels (ordinateurs portables, smartphones, etc.), les systèmes parallèles alimentent également les supercalculateurs les plus avancés et des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO).